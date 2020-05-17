«Безпліддя – не лише жіноча проблема», – волинська лікарка

Проблема безпліддя досить актуальна не тільки в Україні. За офіційними даними, близько 20% подружніх пар у світі не можуть мати дітей. Щодо України, то ці дані практично збігаються зі світовими показниками, і кожен 4-6 шлюб має таку проблему. Якщо говорити про кількісні показники, то це приблизно 1,5 мільйона населення.

Аби привернути увагу людей до проблем збереження репродуктивного здоров’я задля народження здорових і бажаних дітей, щороку в Україні відбувається Всеукраїнський тиждень збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, який у 2020 році припав на 10-17 травня, пише Район.Медицина.

Що таке репродуктивне здоров’я і чому важливо дбати про нього з підліткового віку? Чому батькам обов’язково необхідно обговорювати цю тему з дітьми? Які причини заважають парам народити дітей і з яких кроків слід починати, якщо ви плануєте народити дитину? Відповіді на ці запитання дає Наталія Ткачук – завідувачка обласного центру планування сім’ї, що діє у Волинському обласному перинатальному центрі.

– Що таке репродуктивне здоров’я?

– Репродуктивне здоров’я – це можливість зачати, виносити і народити здорову дитину. Його збереження – завдання як дружини, так і чоловіка. Кожна вагітність має бути бажаною. Стан репродуктивного здоров’я багато в чому визначається способом життя, відповідальним ставленням до себе, а також рівнем інформованості з питань репродуктивного здоров’я і можливості його збереження та реалізації.

– Поширена думка, що безпліддя, переважно, жіноча проблема. Чи відповідає це дійсності?

– Якщо поділяти в структурі безпліддя частоту, то чоловічий і жіночий фактор кількісно практично на одному рівні. Статистика десятирічної давнини свідчила, то жіночий фактор мав переваги над чоловічим, але зараз ці дані вже не актуальні, частота жіночого та чоловічого безпліддя зрівнялися. Рівень жіночого безпліддя статистично становить 45-50%, чоловічого – від 34 до 50%. Зі сторони чоловічого ґенезу це можуть бути, скажімо, якісь перенесені в дитячому віці інфекційні захворювання або травми. Це може бути генетична патологія і як наслідок – неопущення яєчок в калитку. Може бути проблема з секрецією (продукуванням) сперматозоїдів або з їхньою екскрецією (виведенням). Загалом зараз зріс і імунологічний фактор безпліддя. Якщо розглядати жіночий фактор, то це і перенесені запальні процеси, не ліковані вчасно статеві захворювання, ендометріоз, гормональна дисфункція та супутні гінекологічні захворювання.

– В чому причина кількісного зростання чоловічого непліддя?

– Дуже багато факторів впливають на якість і показники спермограми. Для того, щоб правильно її оцінити, партнер має підготуватися для обстеження. Тобто він повинен мати утримання 3-4 дні перед здачею аналізу сперми, не приймати ніяких медикаментів, повинен обмежувати відвідування сауни, бані, по можливості уникати надмірного фізичного перенавантаження, стресу. Зараз ми маємо дуже багато високотехнологічного обладнання і сучасні методи діагностики дають можливість глибоко розбиратися в спермограмі. Наразі ми оцінюємо її за трьома критеріями. Насамперед, це кількість сперматозоїдів.

Якщо ще років 10 тому норма кількості сперматозоїдів в одному мілілітрі становила від 60 до 120 мільйонів, то зараз ці критерії переглянуті на користь чоловіків і нашими стандартами затверджено 40 мільйонів, а європейськими – 20 мільйонів. Бо саме 20 мільйонів сперматозоїдів необхідно для запліднення яйцеклітини. Другий фактор, який ми враховуємо, коли оцінюємо спермограму, це їхня рухливість, тому що для запліднення яйцеклітини їм треба пройти певну дистанцію – приблизно 15-20 сантиметрів. Коли є проблема з рухливістю, це може займати 2-3 дні, а яйцеклітина живе тільки 24 години. Третій параметр сперматозоїдів – їхня морфологія, тому що вони несуть генетичний матеріал. Структурні поломки зі сторони голівки, плеча, хвостика можуть позначитися на закладці ембріона і дитина може народитися з вадами.

Тому чоловічий фактор дуже актуальний, з ним треба працювати. Тож перше, що ми робимо, коли пара звертається до нас на обстеження – спермограма партнера.

– За яких обставин пара має замислитись над проблемою безпліддя?

– Для того, щоб зрозуміти, коли ставиться діагноз «непліддя» (безпліддя – авт.), потрібно знати, що таке фертильність. Фертильність – це можливість завагітніти в одному природному циклі. І в нормі ця фертильність становить близько 20%. Тобто протягом місяця, маючи регулярне статеве життя, пара має 20% ймовірність завагітніти. Але якщо протягом року пара живе без використання будь-яких методів контрацепції та не вагітніє у віці до 35 років, от тоді ми вже маємо право ставити діагноз «непліддя». Якщо вік жінки перевищує 35 років, цей інтервал становить тільки 6 місяців. За таких обставин ми починаємо розбиратися в причинах. У 30% випадків причини поєднані, тобто серед причин – і жіночий, і чоловічий фактор.

– Чи доступні в Луцьку, зокрема в обласному перинатальному центрі, сучасні методики лікування?

– На базі нашого центру маємо можливість провести фактично всі рівні діагностики: від спермограми до аналізу гормонів, аутоімунних факторів, можемо зробити каріотип подружньої пари для того, щоб визначити генетичну і спадкову патологію. Але методикою ДРТ (допоміжні репродуктивні технології, наприклад, екстракорпоральне запліднення) ми наразі не займаємося. Але в перспективі на базі обласного перинатального центру це планують. В центрі є відділення гінекології, де ми проводимо всі види оперативних втручань малоінвазивним доступом, в тому числі ендоскопія, гістероскопія і, відповідно, лікуємо всі гінекологічні захворювання, які можуть бути асоційовані з непліддям.

– Що потрібно знати підліткам про репродуктивне здоров’я? З якого віку і з яких аспектів слід розпочинати з дітьми розмову про майбутнє батьківство?

– На мою думку, з підлітками взагалі працювати треба починати якомога раніше, тому що, якщо оцінювати дані статистики, то підлітки в 13, 14, 15 років уже мають дебют статевого життя. Із розмов із підлітками, більше 60% з них мали більше двох статевих партнерів без використання будь-яких методів контрацепції. Відповідно, саме звідти і може вимальовуватися проблема, яка ні з ким не обговорена. Підліток не має можливості сам себе пролікувати або піти до лікаря, щоб діагностувати цю причину, отже проблеми лише поглиблюються. Коли є довіра між батьками і дітьми, коли підліток знає, що його не будуть засуджувати, що його не будуть принижувати, тоді він спокійно може цю проблему обговорити зі своїми батьками. Лише так, меншими зусиллями і з ліпшим результатом, є можливість цю проблему з’ясувати і вирішити. Зв’язок з батьками має бути поставлений з віку 10-12 років, щоб не соромитись і про це говорити.

– Як впливає спосіб життя на репродуктивне здоров’я? Наприклад, чи шкодить куріння репродуктивній функції?

– Куріння однозначно негативно впливає, тому що тютюновий дим все таки спричиняє спазм дрібних артеріол (судин), зменшує кровопостачання навіть до того самого процесу сперматогенезу. Зараз, в принципі, загалом стало модно бути здоровим. Адже популяризують заняття спортом, правильне харчування, свідома статева поведінка.

– Заняття спортом і культ красивого рельєфного тіла спонукають дівчат не лише до фізичних навантажень, а й до дотримання певної дієти з переважанням білка. Чи прийнятно це з огляду на репродуктивну функцію?

– Треба бути обережними, тому що жирова тканина жінці необхідна, адже це депо естрогенів (жіночих статевих гормонів), а від них залежить дуже багато. В жіночому організмі – від нормального менструального циклу до саме тих проблем, які можуть призвести до безпліддя. Будь-які дієти мають бути обговорені або з лікарем-ендокринологом, або з дієтологом. Все має бути адекватно та обмірковано: і раціон харчування, і спортивні навантаження.

– Емоційний фактор. Чи справді він важливий для репродуктивного здоров’я і може впливати на можливість зачаття?

– Якщо раніше вважалось, що безпліддя має органічний ґенез, то наразі з’ясували, що стресовий фактор також відіграє значну роль. Є таке поняття як психосоматика, і чим більше людина фіксована на проблемі, тим далі вона від досягнення мети. Але на тлі стресу справді також з’являються проблеми. Стрес впливає на гіпоталамо-гіпофізарну яйникову систему, а звідти починається регуляція всіх ендокринних процесів в організмі. І якщо в нас є хронічний стрес, то може підніматися рівень кортизолу, рівень пролактину і це буде блокувати овуляцію. Для вирішення психологічних проблем у центрі планування сім’ї працює психолог, пари можуть консультуватися.

– Як правильно підготуватися до майбутньої вагітності і чому це важливо?

– Є таке визначення, як прегравідарна (або преконцепційна) підготовка – консультування, обстеження та підготовка майбутніх батьків до зачаття. Її потрібно починати не раніше, як за 3-6 місяців до запланованої вагітності, тому що майбутні батьки виключають всі свої супутні захворювання. Якщо вони мають якісь проблеми, вирішують їх ще на етапі до вагітності. Починають приймати препарати фолієвої кислоти, тому що це структурний компонент побудови нервової системи дитини. Ми всі живемо в зоні дефіциту фолатів, вітаміну D, заліза, йоду. Якщо цей дефіцит не компенсувати на етапі прегравіданої підготовки, це може позначитися на етапі закладки ембріона. Наприклад, у дитини можуть сформуватися вроджені вади розвитку нервової системи (дитина може народитися, приміром, з розумовою відсталістю), дефіцит може спричинити вроджений гіпотериоз тощо. Тобто прегравітарна підготовка – це можливість профілактувати певні захворювання та підготувати організм до вагітності.

– Насамкінець, пані Наталіє, які Ваші основні поради для тих, хто планує народження дітей?

– Найперше – візит до лікаря. Лише він після повного обстеження зможе сказати, чи ви повністю здорові, чи у вас наразі є проблеми і вагітність варто дещо відкласти. Також лікар огляне вас і визначить дефіцит того самого вітаміну D, обстежить функцію щитовидної залози і скаже, чи у вас є потреба приймати замісну терапію з йодом, чи достатньо просто приймати профілактично добову дозу калію йодиду. Лікар може підібрати консультацію суміжних спеціалістів, якщо для цього є потреба. Лікар може дати рекомендації щодо здорового способу життя – якщо у вас немає сили волі, то, можливо, лікар зможе вас спонукати, наприклад, відмовитися від алкоголю, куріння заради народження здорової дитини.

Лариса АНДРІЙЧУК