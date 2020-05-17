Попова – об открытии летом российских курортов: «Это из разряда больших надежд»

Откроются ли российские курорты этим летом, станет известно в ближайшие две недели. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в этот период. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отрывок интервью в своем «Твиттере» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Это из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала она.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что в России делается все возможное для возобновления внутренних и международных перевозок. «Для начала в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, очень хотелось бы и международные линии открыть в этом летнем сезоне», — сказал министр.