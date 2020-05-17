Ягудин осудил «показывающий чушь» Первый канал

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин осудил Первый канал за распространение ложной информации. Слова бывшего спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат?» — возмутился бывший фигурист. Он добавил, что у него есть вопросы к программе «Пусть говорят», которая «приглашает псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут».

Ранее в «Пусть говорят» обсуждалось, что Ягудин и актер Марат Башаров якобы избили бейсбольными битами журналистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявила блогер Елена Родина. Тренер Ягудина Татьяна Тарасова вступилась за олимпийского чемпиона и потребовала «замолчать на его счет».

Фигурист стал олимпийским чемпионом на Играх-2002. Он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды — Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года. Он вспоминал, что тренер спасла его от проблем с алкоголем, которые были в молодости.