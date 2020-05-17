«Мефлохин» помогает при лечении коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что улучшение состояния наступает у 70% больных средней тяжести.

«Мефлохин» при коронавирусе: помогает или нет

«Мефлохин» успешно проходит клинические исследования, показывая хорошие результаты у пациентов средней тяжести с заболеванием COVID-19.

Исследования продолжаются. Но по предварительным данным не менее 70% больных показывают устойчивое улучшение состояния. «Самое интересное, что к концу первой недели (с пятых по седьмые сутки) до 60% пациентов уже не показывают на пробе наличие РНК-вируса», сообщила Скворцова на пресс-конференции.

Обратная сторона медали: у каждого четвертого пациента, а это 26%, проявляются определенные побочные действия от препарата. Симптомы довольно легко переносимые. Но тем не менее, при составлении схемы лечения, нужно обязательно учитывать состояние здоровья больного: хронические заболевания, здоровье сердца и внутрисердечной проводимости. У некоторых «Мефлохин» может вызывать нарушение сна или ощущение перебоев в сердце.

Можно ли в России купить «Мефлохин»

Сегодня данный препарат не имеется в розничной продаже, так как проводятся только лишь испытания. 7 апреля 2020 года ФМБА запустило клинические испытания препарата «Мефлохин». 10 апреля вышеупомянутое агентство отметило, что он показывает себя как эффективного средство, блокирующее негативное воздействие вируса в клетках. Заключительные выводы о его эффективности обещали представить до 20 мая.

Вероника Скворцова про препарат сообщила в рамках пресс-конференции в онлайн-режиме. Дополнительно глава ФМБА подчеркнула, что не менее чему у 70 процентов пациентов фиксируется «улучшение состояния на этом препарате».