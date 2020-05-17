Правила проведения ЕГЭ в 2020 году изменились

Коронавирус, с которым мир столкнулся в 2020 году, внес корректировки в образовательную сферу в России. Представители Минпросвещения озвучили важную информацию, которая касается порядка сдачи ЕГЭ.

Журналисты разбирались, какое число предметов учащиеся школ смогут сдать в рамках ЕГЭ. Дополнительно в материале сообщается, какие комментарии Дмитрия Глушко (занимает должность заместителя руководителя Министерства просвещения Сергея Кравцова), истолковали неправильно, что ввело выпускников в заблуждение (речь идёт про сдачу 2-х предметов).

Изменения ЕГЭ в 2020 году, новости

Сергей Кравцов (занимает должность министра просвещения) акцентировал внимание на том, что 2020 году, несмотря на коронавирус, школьники сдадут столько предметов, сколько требуется для последующего поступления. Обычно, не учитывая русский язык, школьники сталкиваются со сдачей 2 других экзамена (реже – три или четыре). Они имеют право на выбор нужного количества экзаменов, выбранных для последующего поступления.

Дмитрий Глушко ранее рассказал, что выпускники в текущем году сдадут 2 предмета, необходимые для зачисления в учебное заведение, имеющее статус высшего. Например, в Московском государственном университете одна из самых престижных специальностей фигурирует в информационном пространстве под названием «Прикладная математика». Здесь для поступления следует сдать ЕГЭ по предметам:

профильная математика;физика;информатика;русский язык.Также здесь предложены испытания, связанные с математикой.

13 мая 2020 года в информационном пространстве появились данные о том, что ЕГЭ перенесут еще раз из-за распространения коронавируса. Сведения представили в Минпросвещения. Журналисты следят за ситуацией и проинформируют читателя про новые, более поздние даты.

Анзор Музаев (занимает должность временно исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора) позже подчеркнул, что рассматривается дата проведения экзамена не в августе текущего года, а во второй декаде июля.

В текущем году с ЕГЭ смогут столкнуться выпускники, планирующие подавать документы в учебные заведения, относящиеся к высшим, и поступать (для остальных выставление оценок в аттестат состоится по итогам года). Эту информацию предоставили в Минпросвещения.