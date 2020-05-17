Режим самоизоляции сохраняется в Москве

Правоохранителями в Москве было задержано более семидесяти тысяч нарушителей самоизоляции. Это только те, у кого заподозрили или выявили коронавирус. Стало ясно, что нарушителей определяли с помощью системы электронного мониторинга.

Известно, что гуляющих людей на улице необходимо штрафовать для того, чтобы уменьшить количество случаев заражения коронавирусной инфекцией.

До какого числа продлен карантин в Москве

В Москве пока рано говорить об ослаблении режима самоизоляции, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Вернуться к этому вопросу можно в середине следующей недели, считает он.

«Говорим с Роспотребнадзором. У них какие-то планы, понятно, есть. Они их сейчас там формируют. Но все-таки примерно до 21–22-го числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — сказал Немерюк.

В России 12 мая завершился нерабочий период. В Москве и Подмосковье режим изоляции продлен до 31 мая. С 12 мая в столице обязательно ношение перчаток и масок. Общее количество заболевших в России достигло 272 043.