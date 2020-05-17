У Заворотнюк началась ремиссия

14 мая внезапно ученые на всю страну рассекретили диагноз известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая более еще с 2019 года.

Выяснилось, что Анастасия лечится от глиобластомы – опухоли головного мозга. Об этом доложили лично президенту РФ Владимиру Путину, также об этом недуге узнали и миллионы россиян.

Позже профессор РАН Петр Чумаков, который занимается разработкой новых методов лечения запущенной формы рака, рассказал, что происходит с Заворотнюк на самом деле.

Чумаков добавил, что раньше ему звонил супруг Анастасии Петр Чернышов и попросил ученых пока не начинать новый экспериментальный, но многообещающий, метод лечения глиобластомы актрисы. Чумаков также отметил, что от Чернышева он узнал, что у Анастасии наступила ремиссия, поэтому семья пока не спешит пробовать новые радикальные методы лечения.

Сообщается, что Чумаков вместе с другими учеными разработал новый метод лечения, суть которого в том, что опухоль лечится вирусами. В ходе многочисленных экспериментов им удалось доказать, что вирусы могут разрушать раковые клетки, а тяжелобольные люди, которые соглашаются на такое лечение, смогли продлить свою жизнь благодаря такому способу как минимум на несколько лет, заключил Чумаков.