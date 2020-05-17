17 мая отмечается церковный праздник

Народный праздник Пелагея Заступница отмечается 17 мая 2020 года (дата по старому стилю – 4 мая). Православная церковь в этот день чтит память страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Святую Пелагею на Руси почитают как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц. Поэтому праздник и назвали «Заступницей». «Днем баклушников» он зовется за то, что как раз в это время начинается изготовление заготовок (баклуш) для деревянных ложек.

Какой церковный праздник сегодня, 17.05.2020

Пелагия жила в III столетии в Тарсе, Малая Азия. Ее родители были зажиточными и смогли обеспечить дочери превосходное образование. Однажды Пелагию увидел приемный наследник императора Диоклетиана и пленился ее красотой. Но девушка отказала ему. Она признала себя христианкой и невестой Иисуса Христа.

После Крещения Пелагия хотела привести к Истинному Богу и свою мать. Но та упорствовала в своих заблуждениях, отказалась и насильно привела Пелагию в дом отвергнутого наследника. Тот понимал, что после открытия тайны вероисповедания Пелагии ее подвергнут мукам и казнят, не выдержал этого и наложил на себя руки.

Мать девушки пришла в бешенство от того, до чего она довела наследника, и сама отвела дочь к правителю на суд. Диоклетиану приглянулась Пелагия. Он предложил ей стать его женой. Девушка отказала. Тогда император приказал придать мученицу пыткам и казнить. Это случилось в 287 году.

Приметы

Ливень в этот день – к хорошему урожаю в этом году.

Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.

Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.

Калина распустила цветы – пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.

Если журавли вьют гнезда больше по низинам – зерно можно сажать и в темных, влажных участках. Если их гнезда расположены по верхам, значит, попреет урожай в низинах.

Запрещалось 17 мая:

— дарить жемчуг, чтобы у одариваемого не было повода для слез,

— дарить веник, метлу, лопату, так как считалось, что это может вызвать смерть кого из близких,

— дарить зеркала, чтобы одариваемый не разорился,

— дарить иголки, булавки, швейные принадлежности, чтобы не поссориться.