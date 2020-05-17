Бывшего главного инженера барнаульского Модеста арестовали обвинению взяточничестве

Следственный отдел по Индустриальному району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение во взяточничестве бывшему главному инженеру городского завода молочной продукции «Модест». Как сообщается на сайте ведомства, фигуранта уже взяли под стражу. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что речь идет о Егоре Головине.

По данным следствия, с декабря 2014 по февраль 2019 года тогда еще главный инженер через посредника получил взятку в размере более 560 тысяч рублей от директора одного из барнаульских ООО. Денежные средства предназначались для выбора именно этой компании в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста». Теперь экс-сотрудника завода обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Барнаулу. Отметим, что в июле 2019 года СМИ сообщали о задержании Егора Головина, но тогда СУ СКР по Алтайскому краю опровергло эту информацию как недостоверную.

Напомним, что это не первое уголовное дело в отношении руководства «Модеста». В начале 2019 года обвинения во взяточничестве были предъявлены теперь уже бывшему генеральному директору завода Антониде Устиновой. С октября 2014 года по июнь 2018 года Устинова, занимая пост руководителя «Модеста», получила взятку от руководителя одного из предприятий региона. Деньги предназначались за то, что гендиректор предприятия выбирала именно эту фирму в качестве поставщика различных товаров. За 3,5 года Антонида Устинова получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 млн рублей. Свою вину Устинова признала, и в августе 2019 года Ленинский районный суд Барнаула приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Также ее обязали выплатить штраф в размере 2 млн рублей. В конце сентября Алтайский краевой суд ужесточил наказание, увеличив штраф до 7 млн рублей.