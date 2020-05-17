В Новосибирске режим самоизоляции продлен до конца мая

В субботу, 16 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил, что за сутки выявлено 64 новых пациента с коронавирусом. При этом 83 человека выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1511 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 610 поправились, а 20 — скончались.

До какого числа карантин в Новосибирске продлили

В Новосибирской области действие режима самоизоляции продлили до 31 мая, об этом свидетельствуют данные постановления, опубликованного на сайте правительства регионе.

Напомним, во время брифинга со СМИ губернатор Андрей Травников заявил, что окончательный срок действия введенного режима самоизоляции не определён, власти региона оставляют себе пространство для манёвра и будут следить за развитием эпидситуации.

Также в Новосибирской области приняли решение ослабить действующий режим самоизоляции. В частности, населению разрешили гулять, а также заниматься спортом на улицах. С 12 мая на территории всей области возобновляют работу кладбища. Рынки также начинают возвращаться к работе, но только на территории районов области, а не Новосибирска.

5 мая власти Новосибирской области ослабили режим самоизоляции и разрешили работать ряду предприятий. Одновременно глава региона Андрей Травников утвердил новый список предприятий, которым работать по-прежнему нельзя.

В перечень вошли 7 отраслей экономики:

1. Культура, организация досуга и развлечений;

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

3. Гостиничный бизнес;

4. Общественное питание;

5. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

6. Деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 2 – 85.43);

7. Розничная торговля непродовольственными товарами.

В пояснении к постановлению сказано, что ограничения не распространяются на деятельность организаций, оказывающих дистанционным способом.