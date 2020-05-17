Песков рассказал о своем самочувствии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, узнал о своей болезни после одного из тестов на эту инфекцию.

Как состояние Пескова на 17 мая 2020

По словам пресс-секретаря президента РФ, сотрудники Кремля практически ежедневно тестировались и продолжают тестироваться на наличие у них COVID-19. Песков рассказал, что коронавирусом заболел один из его коллег, с которым он общался.

После этого ему пришлось после 1 мая перейти на режим самоизоляции и работать из дома. Однако позже у него и его супруги, фигуристки Татьяны Навки, поднялась температура до 37,8 градуса.

Как рассказал «Стране Советов» эксперт онлайн, люди с односторонней пневмонией сейчас лечатся дома. Дмитрию Пескову был поставлен диагноз – двусторонняя пневмония, поэтому медики приняли решение о его госпитализации.

Песков сообщил об обнаружении у него COVID-19 12 мая. Он добавил, что последний раз очно общался с президентом России Владимиром Путиным больше месяца назад. В тот же день о своей госпитализации из-за коронавируса сообщила и его супруга Татьяна Навка.

Дмитрий Песков: новости последних часов

На одной из пресс-конференций чиновник появился с бейджиком — «блокатором коронавируса». Журналист спросил, использовал ли он его. Песков ответил, что снял бейдж, когда «журналисты стали писать, в том числе о его вреде». При этом он продолжает возить бейдж в своей машине.

Пресс-секретарь рассказал, что в стране есть эпидемиологи и вирусологи, которые испытывают вакцину против коронавируса на себе. Подробности об этих врачах Песков не раскрыл.

Он также добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин, который тоже заразился COVID-19, идет на поправку и уже находится «в рабочем состоянии».