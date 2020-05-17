Стало известно, как изменилась Бабкина после болезни

Российская певица Надежда Бабкина заметно преобразилась после тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Об этом рассказал историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Он признался, что сейчас артистка находится в отличной форме и ей удалось скинуть около 20 килограммов.

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«Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать. Она сейчас очень стройная. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего десять дней», — рассказал Васильев.

Также Васильев признался, что, несмотря на эпидемию коронавируса, он продолжает готовить новые выпуски своей передачи вместе с Бабкиной.

Телеведущий сам только поборол пневмонию нового типа, но уже хочет вместе с Бабкиной вернуться к привычной работе.

«16 и 18 мая пройдут съемки. Я абсолютно здоров, легкие чистые, но раз в день случаются непроизвольные покашливания. Температура 36,6, состояние бодрое. В студии будут приняты все меры предосторожности!» — пояснил Васильев.

Сама Бабкина также чувствует себя значительно лучше после тяжелой болезни. Еще не до конца вылечившись от двусторонней пневмонии, она уже рвется на съемочную площадку. Однако медики не запрещают артистке выходить из дома, хотя еще неделю назад кардиолог Владимир Хорошев высказывал опасения, что исполнительница не сможет вернуться к активной творческой деятельности, поскольку находится в зоне риска из-за угрозы повторного заражения, передавала «Вечерняя Москва».