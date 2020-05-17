Состояние здоровья Заворотнюк изменилось в лучшую сторону

Состояние Анастасии Заворотнюк, которая страдает от глиобластомы, улучшилось. Об этом рассказала её соседка и подруга Наташа Королёва. Эти известия порадовали многочисленных поклонников актрисы, которые переживают за ее самочувствие.

Как состояние Заворотнюк на сегодня, 17 мая

«Да, мы рядом живём. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идёт на поправку. Мы желаем ей здоровья», — рассказала исполнительница в эфире телеканала «Россия 1».

Артистка вспомнила, как ей предлагали главную роль в «Моей прекрасной няне». По её словам, продюсеры до последнего умоляли её сняться в этой картине. Однако она отказалась, так как в тот момент она стала мамой. Ей было важнее проводить время с новорождённым сыном Архипом. Но через некоторое время она всё-таки появилась в одном из эпизодов сериала.

Королёва не жалеет о том, что не сыграла главную роль в этом сериале. Благодаря этому Заворотнюк стала всеобщей любимицей.

Анастасия Заворотнюк, свежие новости о лечении

При лечении российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому — самую агрессивную разновидность рака головного мозга, для уничтожения опухоли медики намерены применить вирус Зика.

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что на сегодняшний день данный метод лечения считается экспериментальный, при этом его испытывают в основном на пациентах с четвертой стадией онкологического заболевания.

Специалист уточняет, что глиобластома или, как ее еще называют, астроцитома, по словам медика, — наиболее распространенная опухоль головного мозга. Это быстротекущее и суперзлокачественное образование. С таким диагнозом, по словам эксперта, больные живут не более года.

Основная сложность удаления таких злокачественных опухолей, по словам Кондратьева, заключается в том, что врач видит только основную часть опухоли и не видит клеток, которые уже проникли в ткань мозга. Кроме того, даже после удаления новообразования и терапии в ткани головного мозга пациента могут остаться стволовые клетки глиобластомы, что впоследствии приводит к рецидиву.

«Рак мозга лечат с помощью операции, химиотерапии и радиационного излучения, но, несмотря на эти процессы, раковые клетки часто остаются в организме и продолжают вызывать образование новых опухолей, как это было и с Анастасией Заворотнюк. Но после ряда исследований ученые пришли к выводу, что новые клетки опухоли может уничтожить вирус Зика», — сказал врач.

Со слов Макарова, этот вирус способен нападать на раковые клетки в мозге пациента и разрушать их. Чтобы проверить догадки, ученые провели эксперимент. Они инфицировали раковые опухоли двумя разными штаммами вируса Зика и обнаружили, что оба способны разрушать раковые клетки, не трогая при этом другие здоровые клетки, содержащиеся в опухоли.

После этого эксперимент провели на мышах. Одни грызуны получили плацебо — простую соленую воду, а другим ввели вирус Зика. Исследователи обнаружили, как и ожидалось, что у мышей, инфицированных вирусом, раковые опухоли заметно уменьшились уже через две недели.

Также, во время экспериментов выяснилось, что аттенуированная вакцина Зика тоже способна снизить риск повторного появления глиобластомы. Вакцина вызывает в тканях мозга противовирусный ответ и развивает воспаление, в результате чего опухолевые образования погибают.

Однако сейчас, по словам врача, нужно выявить, насколько препарат безопасен и какие у него побочные эффекты. При этом специалист отметил, что этот метод может стать одним из вариантов лечения, по которому пойдут врачи актрисы Анастасии Заворотнюк.