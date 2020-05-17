Оскорбляет ли песня «Катюша» украинцев в Турции?

Текст из телеграм-канала «Повестка дня Турции»

Действия происходит в Аланье. Мэр Аланьи член националистической партии. На 9 мая в честь Дня победы мэр решает порадовать граждан, и запускает по городу микроавтобус, на крыше которого танцуют артисты и звучит советская песня «Катюша». Националист, КАРЛ!❗️ Серые волки и т.д. Это чтобы вы понимали, что в Турции национализм — это больше про любовь к родине, а не ненависть к другим национальностям.

Но случился конфуз. Посол Украины в Анкаре Андрей Сыбиха опубликовал на личной странице в Твиттере, что турецких друзей могли ввести в заблуждение, во что он не хотел бы верить. Однако «Тот факт, что муниципалитет Алании поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в поистине красивой Алании украинский турист больше не нужен?»

Мне, как человеку, находящемуся в стороне от конфликта Украины и России, не хотелось бы, чтобы проблемы между двумя странами переносились на обычный народ в третьих странах. В данном случае — в Турции. Тем более, если даже турецкий националист ставит советские марши на всеуслышание. Это добрый поступок. К тому же, «Катюша» — это больше про всех выходцев пост-советского пространства, а не о России. Этот же мэр завтра поставит композицию на русском, не советскую, а российскую, а потом на украинском, и на казахском, на кыргызском и на узбекском…

Текст из телеграм-канала «Повестка дня Турции»

фото yenialanya.com