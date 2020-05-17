HeadHunter: За апрель количество вакансий уменьшилось на 7%

Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали вакансии работодателей за период самоизоляции. По их данным, за апрель количество предложений на портале уменьшилось на 7%, а конкуренция за них среди соискателей стала выше.

«Если смотреть по всем профобластям в целом, то средний уровень конкуренции — 8 активных резюме на одну вакансию», — отмечают в аналитической службе hh.ru. При этом наем новых сотрудников ведут работодатели, у которых продолжается деятельность (в обычном режиме или удаленно) и относительно стабильная экономическая ситуация.

По данным сайта, инфраструктурные и многие производственные компании работают в обычном режиме. Они, как и прежде, нуждаются в технических специалистах и рабочих (токарях, фрезеровщиках, электриках, монтажниках, слесарях, механиках и т. д.), а также в административном персонале. Организации, которые сейчас ведут деятельность на «удаленке» и нанимают белых воротничков, предупреждают, что сначала придется поработать в удаленном формате, но после снятия изоляционных мер новеньких ждут в офисе. В апреле фирмы, которые испытывают экономические трудности, не ведут массового найма, но точечно ищут специалистов под конкретные задачи — например, для перевода традиционного офлайн-бизнеса в онлайн-сферу.

Так, как отмечает hh.ru, на удаленную работу российские компании ищут директоров по маркетингу, менеджеров по продажам средств защиты от коронавируса, продюсеров YouTube-канала, интернет-маркетологов, SMM-менеджеров, специалистов дистанционной поддержки клиентов, операторов кол-центра и др.

На неудаленную работу требуются системные аналитики, трафик-менеджеры, менеджеры по нормированию труда, специалисты по анализу рисков при кредитовании корпоративных клиентов, медсестры, врачи-терапевты, вирусологи, швеи по пошиву медицинских костюмов, уборщик производственных и служебных помещений в корпус COVID-19 в Санкт-Петербурге и другой медперсонал.