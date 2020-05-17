Крым восстановит пригородное ж/д сообщение с 18 мая

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Пригородное железнодорожное сообщение в Крыму будет возобновлено с 18 мая, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.

На линии выйдут 53 поезда, курсирование будет осуществляться по семи маршрутам.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в свой указ «О введении режима повышенной готовности» на территории региона, ослабив ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса нового типа.

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