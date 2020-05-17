«Придумал себе второе имя»: экс-супруга Башарова о его раздвоении личности

Елизавета Шевыркова призналась, что пьяный супруг душил ее во время беременности.

Избитая экс-супруга Марата Башарова впервые рассказала о тяжелом браке со скандально известным актером. В интервью с Андреем Малаховым женщина призналась, что алкоголизм 45-летнего артиста дошел до той стадии, когда он не может отвечать за свои поступки и не помнит, что произошло. По словам Елизаветы, из-за спиртного у Башарова началось раздвоение личности.

«Под конец мне уже казалось, что в нем не два человека живет, а уже три. Когда он трезвый, он такой добрый, теплый, прекрасный отец, талантливый актер. А вот выпьет, и все. Он даже сам себе придумал имя и отчество и говорил: «Это Игорь Леонидович так себя ведет. А Марат Алимжанович так себя не может вести», — поделилась бывшая жена актера.

Марат Башаров не один раз поднимал руку на мать своего ребенка. Как призналась Елизавета, впервые это произошло на 3-м месяце беременности. Будучи в алкогольном опьянении, телеведущий начал душить женщину, но ей удалось сбежать. Самое страшное, считает Елизавета — это то, что на утро актер уже ничего не помнил.

В 2016 году Башаров и Шевыркова стали родителями. Рождение ребенка не изменило актера: в порыве гнева он сломал жене палец и нос. Елизавета до последнего пыталась сохранить семью, поэтому не подавала заявление в полицию и не говорила публично о своей беде.

«Мы даже пришли в клинику, но он так волновался, что было очень медленное сердцебиение. Врачи решили его обследовать, взять анализы. Марат после этого запаниковал и сказал, что не будет кодироваться. Он до этого дважды проходил через эту процедуру, но не помогало», — объяснила Елизавета.

Бывшая жена Башарова жалеет, что не рассказывала о тиране-муже раньше. Сейчас, по словам Елизаветы, он не оставляет сына наедине с отцом и больше не верит в слова актера, который обещает измениться ради любимой.

«Я больше не оставляю с ним Марселя. Понимаю, что это просто опасно. Кто знает, что он сделает? Я ему всегда говорила, что он может видеть сына, но только трезвым. Он соблюдал это правило, но в итоге сорвался», — заявила Шевыркова.

Напомним, что в конце апреля Башаров устроил с женой публичные разборки при сыне. Актер до последнего отрицал, что поднимал руку на Елизавету. Сейчас интернет-пользователи активно подписывают петицию с требованием лишить актера Государственной премии РФ и звания Заслуженного артиста Татарстана.