Врач рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей онкологическим заболеванием, улучшилось, у нее наблюдается ремиссия. Об этом сообщил профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.Состояние здоровья Заворотнюк на сегодня, 16.05.2020Ученый пояснил, что именно по этой причине супруг Заворотнюк фигурист Петр Чернышев отказался от инновационного метода лечения рака с помощью вирусов, который изобрели российские исследователи.«Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: «Давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо, тогда мы приступим». Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — поведал Чумаков.

По его словам, злокачественные опухоли уникальны по молекулярным признакам, поэтому вирусы подбираются индивидуально для каждого пациента.«Так вот, клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли — они размножаются, и мы можем их наработать сколько угодно. Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину», — пояснил ученый.Способ лечения состоит в том, что взятые клетки заразят вирусами, а затем введут в организм пациента, что будет стимулировать противоопухолевый иммунитет.Чем больна Анастасия ЗаворотнюкНапомним, о болезни 49-летней актрисы заговорили в сентябре 2019 года, когда узнали, что она лечится от онкологического заболевания в России. Несколько месяцев до этой тревожной новости она не появлялась на публике и перестала отвечать на звонки. В итоге выяснилось, что Заворотнюк больна. Ходило много слухов по поводу природы болезни: некоторые связывают это с ЭКО, к которому прибегла Анастасия, в результате чего родила дочь Милу в октябре 2018 года.