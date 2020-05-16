Начало слияния Архангельской области Ненецкого перезапустило обсуждение перспектив Большого Алтая

Одной из главных политических тем послепраздничной недели стала новость о грядущем объединении Архангельской области и Ненецкого Автономного округа. Как сообщает РБК, главы этих субъектов уже запустили процесс, который должен вылиться в референдум. На этом фоне эксперты, привлеченные «Общественной службой новостей» (ОСН), предположили, какие еще регионы также могут стать одним целым. Не удивительно, что обсуждение коснулось и «двух Алтаев», о возможном «обратном слиянии» которых говорят с момента выделения республики в отдельный субъект РФ. В регионе традиционно с опаской восприняли вести об укрупнении.

Эксперты ОСН порассуждали о том, какие субъекты могут стать частью государственной политики по централизации и по каким причинам. По мнению директора НИЦ «Особое мнение», политолога Екатерины Курбангалеевой, наиболее вероятной видится перспектива слияния так называемых «регионов-матрешек» — автономий, которые находятся в административном подчинении у регионов-метрополий. Речь, к примеру, идет о Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО. Они являются самостоятельными, но в то же время входят в состав Тюменской области. Кстати, аналогичная ситуация и с Ненецким АО, который входит в состав Архангельской области. В связи с этим эксперты напомнили, что в 2007-2008 годы проходил курс на объединение таких «матрешек». Тогда было объединено шесть из десяти подобных субъектов. Однако, как отмечает Курбангалеева, в ранее объединенных регионах был высок уровень бюджетной обеспеченности на душу населения, и немалую роль в этом вопросе сыграли сильные лоббисты из числа нефтяных компаний.

Вместе с тем, по мнению, Екатерины Курбангалеевой, имеет смысл объединить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а также Алтайский край и Республику Алтай. Касательно последнего варианта, эксперты вспоминают, что подобную инициативу озвучивал еще Александр Назарчук, занимавший пост председателя Алтайского краевого Совета народных депутатов. Эту же идею поддерживали и соседи – экс-губернатор Кемеровской области почти с 20-летним стажем Аман Тулеев.

Так, сторонники объединения говорят, что крупный регион Алтая мог бы стать более привлекательным в плане инвестиций, а сам процесс «восстановит историческую справедливость». Политологи отмечают, что после раскола Алтая на край и республику экономическое положение последней ухудшилось. Стоит добавить, что экономика Алтайского края также оставляет желать лучшего, а по некоторым показателям, к примеру, по средним зарплатам, соседняя республика находится впереди. Кроме того, в пользу слияния приводятся такие простые аргументы, как схожесть в названиях субъектов: обыватели (а также знаменитости и политики) часто путают «два Алтая».

Вместе с тем напомним, что оба региона являются глубоко дотационными. Основную часть годовых бюджетов «двух Алтаев» составляют дотации из федерации, причем в 2020 году Алтайский край по плану должен получить из Москвы около половины доходов казны, тогда как Республика Алтай — около 70 %. Более того, край и республика, по мнению федерального правительства, являются одними из самых бедных субъектов в стране, для которых пришлось разрабатывать специальные программы социально-экономического развития и приставлять к ним кураторов из кабмина. Также регионы объединяет туристическая отрасль, особо развитая на границе двух субъектов, и превалирование сельских территорий.

В то же время республика отличается национальной самоидентичностью граждан: значительную долю населения составляют коренные алтайцы. Многие такие жители региона высказываются против объединения с краем.

Отчасти в связи с этим эксперты подчеркивают, что объединение субъектов может обернуться негативными последствиями. Политолог Максим Жаров убежден, что в текущей ситуации даже подобные разговоры могут быть вредны на фоне складывающейся социально-экономической ситуации. Впрочем, для некоторых субъектов слияние наоборот может стать толчком к развитию. Об этом говорит политолог Ростислав Ищенко, рассуждая над объединением Мордовии, Чувашии и Марий Эл. Однако, несмотря на экономическую выгоду, национальный фактор может создать серьезные препоны. «Если регионы объединяются – это причина экономическая. По любой другой причине это делать нецелесообразно. Но с республиками Поволжья все не так просто. Хотя они представляют единый экономический кластер, но национальные образования будет трудно ликвидировать», — отметил Ищенко.

Примечательно, что, как и в случае с объединением Архангельской области и НАО, касательно других вероятных слияний эксперты в основном говорят о возможных экономических преференциях, перераспределении финансовых потоков и лоббировании со стороны крупных игроков на сырьевых рынках. Что до ситуации «двух Алтаев», то здесь сложно оценить данный фактор. Нефти и газа в регионах нет, а трубу масштабного проекта китайского газопровода «Сила Сибири — 2» было решено перенести через Монголию. Густых финансовых потоков здесь также не наблюдается. Таким образом, на данный момент катализатор объединения края и республики не очевиден.

Вместе с тем, по мнению экспертов, существует еще одна причина укрупнения регионов. Политолог Аббас Галямов считает, что объединять субъекты можно и для переключения общественных акцентов. По его оценке, этот фактор может сыграть в Архангельской области, где уже около двух лет не утихает экологические протест в Шиесе на стройке мусорного полигона. «Единственный смысл объединять регионы состоит в отвлечении внимания общественности от тем, невыгодных властям. В первую очередь поэтому использовать их будут в регионах, где доминирует протестная повестка, вроде Архангельской области», — отмечает Галямов.

Стоит отметить, что в «двух Алтаях» также достаточно высока доля протестных настроений, что в особенности проявляется на президентских и думских выборах: оппозиционеры здесь набирают большое количество голосов при невысокой явке. Впрочем, протест на Алтае редко выходит за рамки парламентских дискуссий, а митинги в основном проходят под флагами системной оппозиции.

Кажется любопытным, что и жители Алтая перестали верить в возможность объединения с соседями. Республиканское издание «Новости Горного Алтая» провело опрос в своем Telegram-канале под заголовком «Объединение Архангельской области и Ненецкого автономоного округа. Нам на Алтае стоит беспокоиться?». В опросе на 15 мая поучаствовало чуть менее 300 человек. Перевес на стороне тех, кто считает, что беспокоиться не стоит – 43 %. 29 % опрошенных считает, что есть основания для тревоги, а 27 % выбрали вариант «Кто ж его знает». Похожий опрос с формулировкой «Нужно ли объединять Алтайский край и Республику Алтай?» запустил канал «Барнаул.фм», в нем свою позицию высказали около 730 человек. Любопытно, что тут голоса распределились практически поровну.

Отметим, что между двумя алтайскими губернаторами нередко возникают трения. Известно, что экс-глава Алтайского края Александр Карлин и экс-глава республики Александр Бердников были, мягко говоря, недружелюбно настроены друг к другу. По сведениям ИА «Банкфакс», холодные отношения могли «унаследовать» и нынешние губернаторы Виктор Томенко и Олег Хорохордин. Последний, кстати, также является противником объединения, о чем он говорил еще будучи врио. Впрочем, после избирательной кампании Хорохордин во многом изменил свою риторику, поэтому нельзя исключать, что заявление носило политических характер с прицелом на предстоящие выборы.

Напомним, что вопрос слиянии Алтая поднимался в 2016 году, когда идею об укрупнении регионов продвигала председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Эта тема периодически всплывала у различных экспертов, которые также неоднозначно относились к такой перспективе. В последний раз объединение всколыхнуло инфополе в 2018 году. Тогда тему активно начали раскачивать Telegram-каналы.