Волинські хірурги вночі врятували життя пацієнту з ножовим пораненням у серце

Три години хірурги Ковельського МТМО боролись за життя пацієнта з ножовим пораненням в ділянку серця та черевної порожнини.

Про це інформують на сторінці Ковельського МТМО.

«Пацієнта було доставлено у важкому стані о другій годині ночі бригадою швидкої допомоги.

Нашими хірургами було успішно проведено ушивання рани лівого передсердя, брижі поперечно-ободової кишки та порожньої кишки.

Операція тривала 3 години.

Наразі пацієнт знаходиться у відділені інтенсивної терапії у стабільному стані», — йдеться в дописі.