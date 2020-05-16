Собчак похвалила Казань за работу по благоустройству: «Прекрасное место»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу благоустройства Казани в ходе интервью с колумнистом ШЭР Алексеем Мюцентендлером, которое прошло в прямом эфире в «Инстаграме».

По словам Собчак, на первом месте в ее личном рейтинге, не считая Москвы и Петербурга, стоит Екатеринбург, который она назвала «шикарным городом, очень удобным для жизни».

«Казань тоже прекрасное место. И мне очень нравится, как Минниханов распорядился сделать в городе парки, дороги», — отметила телезвезда.

Третьим Собчак выделила Калининград. «Это просто очень красиво», — резюмировала она.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что работа по благоустройству парков и скверов будет продолжена. Он заявил, что безработные горожане, сокращенные из-за «коронакризиса», могут присоединиться к этой деятельности.