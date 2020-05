Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Антон Денисов/РИА «Новости»

Агентство Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России.

Ранее статья имела заголовок «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», теперь ее переименовали в «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Первоначальное название вызвало критику со стороны МИД России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что против России развернута компания по дезинформации.

Аналогичные материалы выпустили The Financial Times и The New York Times. В статьях утверждается, что Россия занижает данные по смертности от коронавируса.

В России выявлено 272 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2537 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

— Роскомнадзор изучит материалы New York Times и FT на предмет фейков о коронавирусе в России

— Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Источник