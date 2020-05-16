Самые интересные видео дня

За москвичами следят с аэростата, а козлы заполняют улицы американского города. Впрочем и в России находятся любители перекрыть трассы для уличных гонок.

Сегодня в подборке самых интересных видео псы, козлы, мамкины сынки и аэростаты.

Все началось с конфуза, когда с самого утра некий пёсель решил призадуматься о грядущем дне за баранкой фургона. Хозяин такой звучный утренний романтик не оценил.

Стритрейсерам в отрыве мэрия не указ и режиме самоизоляция не для них придумана. В разгар пандемии в Москве, в ночь на 16 мая собрались десятки гонщиков и зрителей на стихийные гонки. Но мало того, любители быстрых тачек еще и перегородили трассу в Новой Москве, прямо около той Коммунарки, где находится больница с коронавирусными пациентами. Из-за гонок, например, не могли проехать маршрутные автобусы. В итоге стритрейсеров разогнала полиция, которая теперь с интересом изучает видеозаписи веселой тусовки. Один из участников заездов рассказал MASH, что гонки проходят почти каждую ночь.

Но это мелочь по сравнению с нарушением самоизоляции в американском Сан-Хосе. На днях стадо из 200 козлов наводнило улицы города, выломав ограду. Нарушителей схватили быстро, но вот отраву и поломки восстанавливать придется долго.

Кстати о козлах! Задержаны шутники, который засылали на сайт «Бессмертного полка» фотографии нацистов под видом героев-фронтовиков. Теперь молодых людей ждут уголовные дела по статье о реабилитации нацизма. Шутники заявили, что раскаялись.

А в Подмосковье тем временем для слежки нарушителями самоизоляции решили следить с аэростата «Око». Управляют системой сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии. Комплекс способен наблюдать за обстановкой в радиусе 5 км с высоты до 300 м. С помощью аэростата информация о нарушениях передаётся патрульным, а те проводят профилактические беседы с гражданами, напоминая им о необходимости носить маску и перчатки.