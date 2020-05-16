Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Это фотографии здоровых клеток нашего тела. Посмотрите на них, не торопясь, и прислушайтесь, какие из них нравятся вашему телу больше, какие меньше. Те, которые нравятся больше, становятся примером для механизмов саморегуляции и иммунной системы, настраивают вас на здоровье.Стволовые клеткиКлетки телаЗдоровые клеткиЗдоровые лейкоцитыКлетки нервнойсистемыСтволовые клеткиЭритроциты в сосудахЯйцеклетка и сперматозоидыГлиальные клеткиКлетки жировой тканиЗрачокТкань нашего тела
Часть вестибулярного аппарата -балансирующий каменьПеррицит-регулятор кровотока в капиллярах.Альвеолы лёгкихКлетки лёгкихГепатоциты клетки печениНейроныНейроныКлетки эндотелияКлетки почекКлетки щитовидной железыКостный мозгПоверхность языкаВорсинки тонкой кишкиклетка под микроскопом