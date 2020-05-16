Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Это фотографии здоровых клеток нашего тела. Посмотрите на них, не торопясь, и прислушайтесь, какие из них нравятся вашему телу больше, какие меньше. Те, которые нравятся больше, становятся примером для механизмов саморегуляции и иммунной системы, настраивают вас на здоровье. Стволовые клетки Клетки тела Здоровые клетки Здоровые лейкоциты Клетки нервнойсистемы Стволовые клетки Эритроциты в сосудах Яйцеклетка и сперматозоиды Глиальные клетки Клетки жировой ткани Зрачок Ткань нашего тела

Часть вестибулярного аппарата -балансирующий камень Перрицит-регулятор кровотока в капиллярах. Альвеолы лёгких Клетки лёгких Гепатоциты клетки печени Нейроны Нейроны Клетки эндотелия Клетки почек Клетки щитовидной железы Костный мозг Поверхность языка Ворсинки тонкой кишки клетка под микроскопом