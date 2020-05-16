Свинцовые кубики на санскрите обнаружены в Англии

Мужчина выловил странные свинцовые кубики с таинственной гравировкой из реки Соу, Англия. Это событие взволновало местных жителей города Ковентри, а также пользователей интернета. Теперь многие гадают и предполагают свои версии происходящего.Уилл Рид отправился на так называемую «магнитную» рыбалку со своими детьми. Эксперты предупреждают людей, что это может быть достаточно опасно, так как можно притянуть предметы, такие как неизрасходованные боеприпасы или гранаты со дна водоемов. Но свой «клад» рыбаки обнаружили вовсе не на дне, а на мелководье.Сначала Уилл Рид подумал, что кубики были просто случайными кусками мусора, разбросанными по дну реки, но когда он и его сыновья присмотрелись поближе, они заметили подробные надписи.Рыбак решил разместить изображения кубиков на Facebook и Reddit, чтобы попытаться узнать больше о своем необычном улове. И тут же получил огромное количество откликов. Основываясь на полученных ответах, он полагает, что эти предметы связаны с индуистским молитвенным ритуалом. «Кубики действительно захватывали воображение людей, и я получал много вымышленных историй», — сказал Уилл. «Но затем, я узнал, что они индийского происхождения и показывают заклинания для молитв, которые действуют, когда их бросают в воду».

Ответы в социальных сетях говорят о том, что знаки на кубиках, написаны на санскрите и показывают «янтру» — мистические диаграммы, которые используются для поклонения.Однако главной загадкой остается дата находки. Никто не смог поставить дату этих предметов или объяснить, почему такое количество оказалось брошенным в тихую реку. Уилл Рид еще два раза возвращался на то место и нашел серебряную монету, лежавшую рядом с кубиками.Теперь рыбак планирует вернуться к реке с лопатой, чтобы найти еще больше необычных вещей, а после он собирается отдать объекты на экспертизу.