В борьбе с вирусом, мы забыли о наводнених, засухах и загрязнении пластиком

Наша жизнь резко изменилась за последние несколько недель. Жителей Земли объединила общая беда и тревога за свое здоровье — пожалуй, никогда раньше человечество не мобилизовалось так быстро перед лицом опасности и неопределенности. Но почему мы не можем также собраться и объединить усилия, чтобы спасти нашу планету от грядущих наводнений, засух и загрязнения пластиком?

Ведь за время пандемии климатический кризис никуда не делся. Психолог Дарья Сучилина из проекта «Чистые Когниции» рассказывает, как можно заботиться о планете, пока мы сидим на карантине и пытаемся себя чем-нибудь занять.

На фоне пандемии коронавируса тема климатического кризиса как-то внезапно исчезла из заголовков новостей. Остались только вирусные фотоотчеты о лебедях и дельфинах, вернувшихся в каналы Венеции во время карантина, — и те оказались фейковыми. Похоже, болезнь воспринимается как более понятная угроза жизни и здоровью, поэтому про сверхскоростное таяние ледников и повсеместные стихийные бедствия все как будто решили временно не думать.Неужели паника последних двух месяцев отменяет тот факт, что предыдущие пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений? Антарктида и Арктика теряют миллиарды тонн льда каждый год, и уже сейчас береговые линии многих континентов проглочены разрастающимся океаном. Шквалистые ветра и ливни становятся новой климатической нормой по всему миру, лесные пожары угрожают жизни на целых континентах. В августе 2019 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупредила о том, что глобальное потепление нанесет беспрецедентный удар по мировым продовольственным ресурсам.

Очевидно, климатический кризис затрагивает вопросы не только экологии, но и экономики, политики, пропитания, образа жизни, здоровья жителей Земли — причем не только физического, но и психического.

Резкие изменения климата вызывают скачки в статистике суицидов, не говоря уже о депрессии, тревожных и посттравматических расстройствах у людей, пострадавших из-за стихийных бедствий.

Даже те, кто еще не столкнулись лично с последствиями климатического кризиса, уже испытывают на себе то, что нам грозит. Появляются новые термины для обозначения расстройств нашего времени: климатическая тревога и климатическое отчаяние.

И в этом еще одно сходство между климатическим и эпидемиологическим кризисами: эксперты ожидают, что резко возрастет число тревожных расстройств и депрессии, спровоцированных изоляцией и неопределенностью по поводу сроков пандемии. Больше всего рискуют сейчас люди с историей психических расстройств и уязвимые группы населения: стрессоры вроде потери работы или домашнего обучения детей из-за пандемии могут вызвать рецидив.

Однако нам еще только предстоит выяснить, как именно повлияет на психическое здоровье человечества нынешняя ситуация с самоизоляцией, крахом множества предприятий, полной неопределенностью и постоянно подпитываемой тревогой за свое здоровье и жизни близких. Психологи и ученые мира уже начали активно изучать реакцию людей на происходящее. Мировое сообщество призывает проводить междисциплинарные исследования на эту тему, но любые прогнозы преждевременны.

Хочется верить, что должна быть и ложка меда в этом беспросветном дегте — например, что страдания людей могут как-то помочь планете выкарабкаться из той помойки, в которую мы ее превратили. Но как бы нам ни хотелось видеть луч надежды (так, в Китае на четверть снизились выбросы углекислого газа, потому что во время пандемии сократилось потребление и промышленное производство), состояние климата не изменится от того, что люди несколько месяцев будут сидеть по домам. Более того, ученые ожидают, что эта временная передышка для нашей атмосферы может обернуться новой волной загрязнений, если правительства не предпримут активных мер для перехода на экологичную экономику. В том же Китае заводы возобновили работу, и показатели выбросов постепенно возвращаются к «довирусным».

Что общего у коронавируса и климатического кризиса?

Жертвами и климатических изменений, и пандемии становятся наиболее уязвимые члены общества — люди с низким достатком, проживающие в неблагополучных местностях, не имеющие доступа к качественной медицине, страдающие от хронических заболеваний и возрастных осложнений, без достаточной социальной поддержки.

И вирус, и природные бедствия выявляют настоящих героев нашего времени: спасателей, ученых, врачей, самоотверженных соседей, пожарных, которые в самую трудную минуту проявляют чудеса доброты и храбрости.

Одновременно с этим в начале пандемии мы успели увидеть и низменные черты человечества: жадность, заставляющую скупать гораздо больше товаров, чем нам на самом деле нужно, трусость, мошенничество.

Хитрецы по всему миру уже находят способы нажиться на страхах и общественных беспорядках. Кроме того, и пандемия, и климатический кризис грозят мировой экономике многомиллиардными убытками, поэтому власти до последнего отказывались признавать степень угрозы, надеясь обойтись легкими мерами.

Наконец, любые стихийные бедствия, эпидемии и кризисы напоминают нам о том, насколько та жизнь, к которой мы привыкли, зависит от стабильности — от запланированных рейсов и поездов, от закономерной смены времен года и урожаев, от бесперебойных поставок продуктов. Похоже, что утрата этой определенности рождает в нас сейчас не только тревогу, но и горе: что, если эпоха предсказуемости подошла к концу?

Защищаясь от вируса, мы забыли о планете

Есть и существенное различие между пандемией и климатическими изменениями. Кашель, лихорадка и статистика смертей заставляют нас реагировать стремительно, а невидимые молекулы углекислого газа в атмосфере и сложные цифры климатологов кажутся чем-то абстрактным и эфемерным — а значит, об этом можно подумать когда-нибудь потом.

И если пугающая экспонента заражения и смертности по всему миру учит нас правильно мыть руки и заставляет изолироваться на много недель, то даже душераздирающие заголовки о вымирании миллиона биологических видов по вине человека многим кажутся только безумием «зеленых» и не влияют на наше поведение. Может, более убедительно прозвучит хотя бы прогноз Всемирной организации здравоохранения о том, что в ближайшие десятилетия малярия, диарея, голод и засухи будут уносить по 250 тысяч жизней в год?

Мы как будто негласно договариваемся делать вид, что с планетой ничего не происходит. Отрицание страха, поведенческий паралич, игнорирование климатического кризиса и парадоксальное бездействие мировых лидеров в сфере экологических инициатив — это и есть настоящая проблема, причем психологическая.

«Такие психологические реакции на климатические изменения, как избегание конфликтов, фатализм, страх, беспомощность, отстраненность, встречаются всё чаще, — заявляет профессор психологии Сьюзан Клейтон, одна из авторов руководства Американской психологической ассоциации по работе с психологическими последствиями климатического кризиса. — Эти реакции мешают нам разобраться с основными причинами изменений климата, найти решения и развивать психологическую жизнестойкость».

Психологи в борьбе за жизнь планеты

Климатический кризис — это человеческая проблема. Мы влияем на самочувствие планеты своим поведением: жадностью, страхом, недальновидностью, неосознанностью. Чтобы противостоять бездействию людей и защищать тех, кто будет от него страдать, главы большинства мировых психологических сообществ подписали в ноябре 2019 года соглашение о борьбе с последствиями климатического кризиса (правда, ни одной российской ассоциации на этом съезде не было).

Перед психологами мира стоит важная миссия — организовать помощь пострадавшим, особенно в уязвимых регионах. В программы подготовки специалистов предстоит добавить информацию о том, как климатический кризис влияет на психическое здоровье людей. Но самая срочная задача — это изменение поведения жителей Земли. Решение проблем климатического кризиса требует системного подхода: внедрения новых технологий и источников энергии, изменения городских ландшафтов и промышленности, восстановления лесов и отказа от выбросов углекислого газа в атмосферу.

Но важная часть борьбы за жизнь на планете — это еще и наши повседневные привычки.

В этом смысле пример эпидемии коронавируса дает надежду на то, что люди могут меняться: приветствия локтями, вечеринки по видеосвязи, дистанционные пикники — всё это стало ожидаемым и поощряемым за считаные недели. Резкие перемены, вызванные эпидемией, показали, насколько мы гибкие и адаптивные существа. Так может, такие же перемены возможны в сфере раздельного сбора мусора, рационального потребления и энергетики?

Главная сложность в том, чтобы закрепить эффект внезапных перемен и сделать новые привычки устойчивыми. Экологи считают, что пандемия вызвала не только снижение выбросов, но и трудности с реализацией долгосрочных проектов в сфере экологичного производства и зеленых технологий, поэтому сейчас нужно снизить ожидания по поводу глобальных решений. Тем важнее становится изменение наших повседневных привычек — в этом и заключается искусство маленьких шагов.

Как менять свое поведение ради того, что важно

Бороться за жизнь на Земле — это большая ценность для многих. Люди, встающие на путь экологичного образа жизни, возможно, никогда не увидят конечной точки, в которой опасность окончательно будет забыта, а дети будут видеть вымершие виды не только на страницах старых учебников. И всё же ценность борьбы и надежды достаточно высока, чтобы помогать нам двигаться вперед даже в ситуации неопределенности и бессилия. Это хорошо объясняет психологическая модель, которая лежит в основе терапии принятия и ответственности (Acceptance and Commitment Therapy, ACT).

Люди способны брать на себя обязательство делать то, что важно, благодаря осознанию и принятию даже самых сложных и болезненных своих переживаний.

Именно на этом принципе построен процесс психотерапии в этом подходе: специалисты помогают клиентам учиться быть в контакте с настоящим моментом, распутывать мысли, принимать свои переживания и наблюдать за ними, чтобы делать что-то конкретное ради выбранных ценностей.

Психотерапевты помогают клиентам проанализировать, зачем им нужно избегающее поведение и каковы будут его последствия. Например, если человек пытается не думать о климатическом кризисе, чтобы избежать тревоги и чувства вины, то он будет продолжать покупать одноразовый пластик и выбрасывать мусор как попало. Снизит ли это тревогу и чувство вины за то, как он влияет на состояние окружающей среды? Прямо сейчас — возможно, просто потому, что человек закроет на это глаза. В долгосрочной перспективе эффект будет обратным, потому что влияние будет всё более пагубным.

В этом и заключается парадоксальный эффект избегания. Иногда требуется время, чтобы в процессе психотерапии осознать последствия своих привычек и отнестись к ним с пониманием и любопытством вместо самокритики.

Когда человек понимает, зачем он избегает неприятную правду, ему стоит спросить себя: что же можно сделать вместо этого? Клиент в сопровождении терапевта начинает искать альтернативу и формулирует конкретные действия. Задайте себе вопросы:

На что я готов_а, чтобы мое поведение приводило к наполнению моей жизни смыслом, чтобы я был_а тем человеком, которым действительно хочу быть?

На что моя тревога может меня мотивировать — например, в сфере экологии?

Что бы я мог_ла сделать, если бы я решился/лась взглянуть в глаза своему страху и признать, что климатический кризис не выдумка?

Что вы можете сделать прямо сейчас?

Найдите сообщество единомышленников

Это могут быть соседи, разделяющие ваши идеи о раздельном сборе мусора, или группа активистов в социальных сетях, или международное сообщество минималистов, практикующих разумное потребление. Присоединитесь к благотворительным акциям в поддержку экоорганизаций или к учебной группе по созданию экологических инициатив. Контакт с людьми делает наш страх выносимым и дает надежду на совместное преодоление.

Примеры проектов, которые можно взять на вооружение: утилизация отходов «Люди вместе — мусор раздельно!» и «РазДельный сбор»; минимизация отходов — Zero Waste; личный экоактивизм; проект «Подари дерево».

Делитесь своим опытом

Личные истории звучат куда убедительнее сухой статистики и сильнее влияют на социальные нормы. Рассказывайте о том, что делаете уже сейчас, например о том, как выглядит разумное потребление и раздельный сбор в режиме самоизоляции.

Ищите достоверную информацию

Даже если истории о климатическом кризисе вызывают у вас грусть и тревогу за будущее, это всё равно единственный способ оставаться честными и принимать информированные решения. Быть осведомленными важно, ведь от этого проблемы становятся конкретными и уже не так пугают. Монстр под кроватью страшен только тогда, когда мы на него не смотрим. Если узнать больше о задачах, то окажется, что мы можем с ними справиться.

Ешьте больше растительной пищи

Влиянию производства мяса на состояние окружающей среды посвящено много книг и фильмов. Разумеется, вегетарианство имеет свои плюсы и минусы. Но даже если вы один раз в неделю будете отказываться от мяса, это будет вашим вкладом в экономию воды на планете.

Стремитесь соблюдать правила разумного потребления

Так называемые правила 4 R:

Refuse (отказывайтесь)

(отказывайтесь) Reduce (снижайте)

(снижайте) Reuse (используйте заново)

(используйте заново) Recycle (перерабатывайте)

Отказывайтесь от излишеств, которые вам не нужны, особенно от одноразовых вещей — например, стаканчиков для кофе и пластиковых пакетов.

По возможности покупайте меньше — скажем, игрушек или одежды. Повторно используйте всё, что можно починить, давайте вещам вторую жизнь: даже во время карантина можно придумать, что сделать из порвавшихся джинсов, или найти в интернете видеоуроки по ремонту мебели и простых механизмов. Можно подготовить вещи для свопов — вечеринок по обмену одеждой, косметикой, книгами и многим другим.

Во время изоляции обменяться лично вряд ли выйдет, но зато после карантина у вас будет чем поделиться. И только если всё это невозможно, имеет смысл пользоваться переработкой раздельного мусора, который по-прежнему можно относить в синие государственные контейнеры. Кстати, сервис платного бесконтактного вывоза раздельного мусора «Экомобиль» от «Собиратора» продолжает работать даже во время карантина. К сожалению, если покупать бездумно всё подряд и сдавать потом на переработку, это не решит системных проблем.

Проанализируйте свой домашний обиход

снизьте потребление электричества;

выключайте воду, пока намыливаете голову шампунем;

пользуйтесь посудомоечной машиной для экономии воды;

разберите шкаф — возможно, вы найдете вещи, которые можно сдать на благотворительность;

установите на кухне измельчитель пищевых отходов, чтобы не выбрасывать остатки еды в общее мусорное ведро;

храните только «сухой» мусор, который с большей вероятностью можно переработать или использовать заново;

обращайте внимание на этикетки продуктов, чтобы покупать только перерабатываемую упаковку — например, стекло, алюминий или пластик с маркировкой «1» вместо смеси пластиков, тетрапака или пластика «7», из которого уже ничего нового сделать ни у кого не получится.

Наша жизнь уже давно превратилась в сплошной непредсказуемый эксперимент. Мы все замерли в ожидании: какой станет наша жизнь после эпидемии? И во многом от нас зависит, что нас ждет, когда паника по поводу коронавируса стихнет: ярость истощенной планеты — или объединенные усилия по заботе о нашем большом общем доме.