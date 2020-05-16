Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

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mavit
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Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Это фотографии здоровых клеток нашего тела. Посмотрите на них, не торопясь, и прислушайтесь, какие из них нравятся вашему телу больше, какие меньше. Те, которые нравятся больше, становятся примером для механизмов саморегуляции и иммунной системы, настраивают вас на здоровье.

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Стволовые клетки

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Клетки тела

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Здоровые клетки

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Здоровые лейкоциты

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Клетки нервнойсистемы

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Стволовые клетки

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Эритроциты в сосудах

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Яйцеклетка и сперматозоиды

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Глиальные клетки

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Клетки жировой ткани

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Зрачок

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Ткань нашего тела

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Часть вестибулярного аппарата -балансирующий камень

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Перрицит-регулятор кровотока в капиллярах.

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Альвеолы лёгких

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Клетки лёгких

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Гепатоциты клетки печени

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Нейроны

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Нейроны

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Клетки эндотелия

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Клетки почек

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Клетки щитовидной железы

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Костный мозг

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Поверхность языка

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Ворсинки тонкой кишки

Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

клетка под микроскопом