Водитель такси погиб лобовом столкновении внедорожником алтайской трассе

Раскуроченное такси

Вечером 14 мая на автодороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля. Водитель последнего, судя по оформлению кузова, предоставлял услуги такси. Впрочем, как уточнили «Банкфаксу» в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, пока устанавливается, выполнял ли он заказ.

Авария произошла на 309 км автодороги А-322 приблизительно в 22:20. По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Picnic, двигался в сторону Рубцовска и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате он допустил столкновение с автомобилем «УАЗ «Патриот» под управлением 31-летнего водителя. Судя по опубликованным фото, машины столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП водитель Toyota Picnic скончался на месте происшествия еще до приезда «скорой помощи». Водитель «УАЗ «Патриот» и 38-летний пассажир иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Им была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, они устанавливают, оказывал ли погибший водитель Toyota услуги такси на момент аварии.