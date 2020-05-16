В Минтрансе допускают сокращение авиаперевозок на 75%

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Из-за коронавируса пассажиропоток авиакомпаний может упасть на 53% при оптимистичном и на 75% при пессимистичном сценарии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

«Соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — сказал Дитрих.

Министр отметил, что развитие событий зависит от ситуации с коронавирусом.

В России выявлено 272 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2 537 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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