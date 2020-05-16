Ракеты из «Града»: что происходит в Ливии

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Bilal Hussein/AP

После обстрела итальянского и турецкого посольств в Триполи над Ливийской национальной армией Халифы Хафтара навис дамоклов меч. В ЛНА отрицают причастность к атаке, однако симпатии международного сообщества сейчас на стороне Правительства национального согласия и поддерживающей его Турции.

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Еще 29 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар, объявивший себя единоличным правителем Ливии, заявил о прекращении боевых действий на территории страны на время Рамадана. Бои, тем не менее, продолжились, и всего спустя неделею обострение вышло на новый уровень.

Поздно вечером 7 мая около турецкого и итальянского посольств в Триполи разорвались ракеты. В результате погибли по меньшей мере два человека. Обстрелам подвергся также район городского порта, где в тот момент сотрудники миграционного агентства ООН проводили операцию по высадке спасенных в море мигрантов.

В Турции и Италии поспешили обвинить в бомбардировках Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара.

Снаряды якобы были выпущены из систем залпового огня «Град», которые имеются в распоряжении войск фельдмаршала.

В ЛНА обвинения отвергли. Ее представитель Ахмад аль-Мисмари на своей странице в Facebook обвинил в произошедшем «террористические организации», которые много лет осуществляют нападения на дипломатические посольства в Ливии и пытаются переложить вину в этом на ЛНА.

Мало кто встал на сторону фельдмаршала. Разве что внешнеполитические службы Египта, Греции, греческой общины Кипра, Франции и ОАЭ выступили с совместным заявлением, где, в числе прочих, призвали конфликтующие стороны в Ливии к перемирию. При этом никакого осуждения действий ЛНА в заявлении не прозвучало, что вызывало резкую критику со стороны Турции.

10 мая Анкара предупредила, что в случае повторения атаки будет считать себя вправе нанести ответный удар по силам Хафтара. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что военный альянс готов поддержать противников Хафтара — Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с Файезом Сарраджем.

Однако противники фельдмаршала пока справляются без внешней поддержки.

В рамках операции «Буря мира» ПНС в последние дни нанесло несколько серьезных ударов по позициям Хафтара сразу на трех фронтах: под Триполи, Аль-Ватией и Абу-Грейном.

Удар по базе Аль-Ватия, расположенной к юго-западу от столицы, был нанесен 12 мая. ПНС утверждает, что в ходе атаки было уничтожено военное судно. А турецкое издание Yeni Şafak пишет, что армия Хафтара уже лишилась четырех самолетов, вертолета, двух ударных БПЛА китайского производства, системы противовоздушной обороны «Панцирь-С» российского производства, множества танков, единиц артиллерии, бронетехники, тяжелых вооружений, а также объектов, которые использовались ЛНА.

Положение Хафтара, если судить по этим сообщениям, кажется отчаянным. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин,

с момента, когда Хафтар объявил себя единоличным правителем в Ливии, ситуация в стране потихоньку начала меняться.

«И если не в сторону правительства Сарраджа, то хотя бы в сторону некой вероятности опять вернуться на трек переговорного процесса», — считает эксперт. На его взгляд, здесь можно считать знаковым заявление генсекретаря НАТО: «На мой взгляд, это показатель того, что Столтенберг, очевидно, получил информацию, некий анализ, который показывает, что Хафтар теряет свои позиции. Теряет катастрофически. И не только на фронте, но и на своей территории».

Хафтар вступил к конфронтацию с главой заседающего на востоке Ливии парламента Акилем Салехом. Последний после заявления фельдмаршала выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил «дорожную карту», состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета. По мнению эксперта, переговорный план был подготовлен не без помощи России.

Москва, которую часто обвиняют в симпатиях к ливийскому фельдмаршалу, выступила с критикой его действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Ливии единственным возможным путем разрешения конфликта.

В Кремле уверены, что урегулирование возможно лишь при дипломатическом общении между участниками конфликта, отметил Песков. Он добавил, что российская сторона поддерживает контакт со всеми сторонами.

При этом еще недавно казалось, что позиции Хафтара, в том числе на международной арене, достаточно устойчивы.

Как ранее отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, фельдмаршал вряд ли бы остался в одиночестве. «Это невозможно — в него миллиарды вложены. За ним ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия. За Сараджем — Катар и Турция. За Хафтаром — Франция, за Сарраджем — англичане. Американцы нейтральны, мы поддерживаем отношения со всеми участниками конфликта», — пояснял Сатановский.

Однако, по мнению Андрея Чупрыгина, внешние спонсоры уже разочаровались в Хафтаре. И сейчас идут разговоры о том, что заменить фельдмаршала может генерал Абдурразак ан-Надури, который уже представлял ЛНА на международных переговорах.

«Я ожидаю, что в обозримом будущем Хафтар уйдет с политической и военной арены. С моей точки зрения, сейчас появилась возможность начать движение в сторону прекращения военных действий. Но все понимают, что чтобы перейти на мирный трек, Хафтара нужно куда-то девать. Но он сам себя сейчас закапывает.

Как ни странно, все зависит от того, насколько решительно себя поведет Акиля Салех и насколько его поддержит глава восточного правительства Абдалла Абдуррахман ат-Тани», — резюмирует эксперт.

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