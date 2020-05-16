Самолёт, вынужденный сесть в Москве из-за действий Турции, доставил медпомощь на Кипр

«36 тонн предметов медицинского назначения для обеспечения защиты от коронавируса некоторое время тому назад были доставлены на Кипр из Китая. Это был полет с приключениями, так как власти Турции не разрешили самолету пролететь через турецкое воздушное пространство. Поздравляю всех с успешным завершением полета», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в среду Карусос проинформировал о том, что решение пилота приземлиться в Москве было принято в связи с тем, что для облёта турецкого воздушного пространства у самолёта просто не хватало топлива. Министр заявил, что кипрские власти прибегнут к дипломатическому протесту из-за действий Анкары. По данным авиационного портала Flightradar24.com, лайнер в 03:38 по местному времени в среду вылетел на Кипр из аэропорта Биньхай китайского города Тяньцзинь. Над Черным морем он сделал два круга и взял курс на московский аэропорт Внуково, где приземлился в 14:02 мск. После дозаправки в российской столице полёт на средиземноморский остров был продолжен уже через воздушное пространство Болгарии. Самолёт доставил на Кипр защитные маски, бахилы, одноразовые хирургические халаты и другую защитную одежду.