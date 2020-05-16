У місті на Волині на коронавірус захворіли працівники птахофабрики

За останню добу у Володимир-Волинському районі методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби. У місті та районі COVID-19 зафіксували у 18-ти осіб.

Про це пише БУГ.

Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ, – інформують на сайті Володимира-Волинського.

Загалом, у місті та районі уже зареєстровано 18 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.

Згодом стало відомо, що нові інфіковані – працівники Володимир-Волинської птахофабрики, – пише Княжий Град, посилаючись на власні джерела.

Видання звернулося за коментарем до представників підприємства. Менеджер із зв’язків з громадськістю Володимир-Волинської птахофабрики Дарія Поддубецька зазначила:

“Такої інформації наразі у мене немає і раніше не отримувала таких повідомлень. У нас є контрольні пункти, де замірюють температуру у всіх, хто проходить на фабрику. Ми відслідковуємо ситуацію!”. У птахофабриці запевнили, що інформацію перевірять і згодом дадуть коментар щодо цієї ситуації.

Генеральний директор КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» Катерина Чубок у телефонному коментарі зазначила виданню, що інформацією про місце роботи інфікованих не володіє.

“Це двоє жителів району, 1994 року народження. Це одна сім’я”, – зазначила вона.

Директор Володимир–Волинської районної санепідемстанції Валерій Онищук інформацію про місце роботи підтвердив.

“Вони є працівниками (підприємства – ред.). Де вони інфікувалися наразі невідомо, стверджувати що на роботі – теж не можна, тому з’ясовуємо”, – додав директор санепідемстанції.

Він закликав місцевих жителів не розводити паніку і дослухатися порад щодо особистої гігієни: регулярно мити та дезінфікувати руки, оминати великого скупчення людей і особливо тих осіб, що мають симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання, а також радить ретельно мити фрукти і овочі.

Зауважимо, що 15-го травня через симптоми ГРВІ у Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги та територіальне медичне об’єднання звернулися 10 осіб, з них 4 – діти, – інформували напередодні на сайті міста.

Всього за добу використано 38 експрес-тестів на виявлення COVID-19. Від початку пандемії використано 660 експрес-тестів для виявлення коронавірусу.

Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 21 особою.

Мешканцям нагадують: якщо у вас з’явились симптоми такі як кашель, ускладнене дихання, підвищена температура, інші – негайно телефонуйте до сімейного лікаря або у цілодобовий пункт невідкладної медичної допомоги за номерами телефонів 096 089 8122 або 063 754 9207 та повідомте про стан здоров’я, історію подорожей і можливого контактування з особами, хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19.