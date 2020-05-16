Минниханов объяснил, для чего в Татарстане вводили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса был введен в РТ, чтобы люди смогли испытать его на себе, а также чтобы проверить готовность медицины. Об этом на совещании заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Коронавирус никуда не денется, он живет вместе с нами. Мы должны уметь жить в условиях и вируса, и других вызовов, которые возникнут. Изоляция была для того, чтобы мы немножко научились и подготовили медицину, людей. Сегодня мы уже знаем, как бороться с COVID-19», — сообщил он.

По словам Минниханова, главной проблемой является недопущение возникновения очагов инфекции. Однако, как отметил президент, опыт работы предприятий показывает, что в случае соблюдения всех норм проблем можно избежать.

«Расслабляться нельзя, начинаем с себя, работаем в полном режиме, в полную силу, выполняем все свои обязательства, собственным примером показываем, как мы должны соответствовать этим вызовам», — обратился президент к членам правительства.

Напомним, в Татарстане за последние сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 16 мая в республике зарегистрировано 2 148 случаев COVID-19, выписано по выздоровлении 1 108 человек (плюс 102 за сутки).