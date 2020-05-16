Минтранс допускает падение перевозок «РЖД» на 11%

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Объем перевозок »РЖД» может снизиться на 11% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

«Я думаю, что процентов на 11% упадем по году», — ответил Дитрих на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что прогнозировать ситуацию крайне сложно, потому что развитие событий зависит от коронавируса.

В России выявлено 272 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2 537 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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