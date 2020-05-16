Поклонская призывает отказаться от прогнозов о «распаде» Украины

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра…

Сергей Аверин/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская призвала российских политиков воздержаться от прогнозов о выходе территорий из состава Украины, сообщает РИА «Новости».

По словам Поклонской, подобные заявления замедляют нормализацию российско-украинских отношений, ради которой следует отказаться от «подливания масла в и без того пылающий огонь».

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что на Украине происходит «глубокий раскол», который может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья. По его мнению, эта часть государства последует за Донбассом.

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