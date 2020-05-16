В Турции рассказали, когда начнут принимать иностранных туристов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала «Эн-ти-ви».
«С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран», — сказал министр.
Добавляется, что первыми ожидаются туристы из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран.
В Турции коронавирусом заразились 146 тысяч, умерли четыре тысячи, выздоровели 106 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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