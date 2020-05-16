В Госдуме не видят оснований для расследования в отношении ВОЗ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Основания для расследования деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции отсутствуют, считает глава комитета Государственно думы России по охране здоровья Дмитрий Морозов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предложения о проведении расследования носят политический характер, отметил Морозов. Он пояснил, что ВОЗ является общественной организацией и не может руководить национальными системами здравоохранения, ее деятельность ограничивается рекомендациями.

Изначально проведение проверки действий ВОЗ предложила Республиканская партия США. После этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении совместно с Евросоюзом предложить проведение независимого расследования деятельности ВОЗ в начале пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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