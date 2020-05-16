Власти Узбекистана начали вывозить своих граждан из России домой

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mavit
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Власти Узбекистана начали вывозить своих граждан из России домой

Начался вывоз узбекских граждан из Южного и Северо-Кавказского округов.

Из-за коронавирусной пандемии в России застряли в безвыходной ситуации тысячи жителей Узбекистана. Границы закрылись, у многих приехаших на заработки закончились деньги, ситуация зашла в тупик.

Благодаря межправительственной договоренности главы государства Шавката Миромоновича Мирзиёева с российскими властями 16 мая начался вывоз узбекских граждан из Южного и Северо-Кавказского округов.

Вывоз граждан организовало генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону и руководства национальной диаспоры. Безопасность узбекских граждан при сборе и вылете обеспечивали сотрудники правоохранительных органов Ростовской области.

Всего в Северо-Кавказском и Южном округах без возможности отправиться домой оказались около 1500 подданных Узбекистана. В субботу 240 из них смогли вылететь домой первым из запланированной серии чартерных рейсов в Ташкент. На будущие дни запланированы рейсы из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Власти Узбекистана начали вывозить своих граждан из России домой Власти Узбекистана начали вывозить своих граждан из России домой Власти Узбекистана начали вывозить своих граждан из России домой Власти Узбекистана начали вывозить своих граждан из России домой