Власти Узбекистана начали вывозить своих граждан из России домой

Начался вывоз узбекских граждан из Южного и Северо-Кавказского округов.

Из-за коронавирусной пандемии в России застряли в безвыходной ситуации тысячи жителей Узбекистана. Границы закрылись, у многих приехаших на заработки закончились деньги, ситуация зашла в тупик.

Благодаря межправительственной договоренности главы государства Шавката Миромоновича Мирзиёева с российскими властями 16 мая начался вывоз узбекских граждан из Южного и Северо-Кавказского округов.

Вывоз граждан организовало генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону и руководства национальной диаспоры. Безопасность узбекских граждан при сборе и вылете обеспечивали сотрудники правоохранительных органов Ростовской области.

Всего в Северо-Кавказском и Южном округах без возможности отправиться домой оказались около 1500 подданных Узбекистана. В субботу 240 из них смогли вылететь домой первым из запланированной серии чартерных рейсов в Ташкент. На будущие дни запланированы рейсы из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.