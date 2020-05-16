Кручу-верчу алтайский Минздрав попытался объяснить туманную схему начисления ковидных выплат медикам

Правительство Алтайского края разъяснило схему начисления стимулирующих выплат медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Как утверждается, доплата высчитывается в соответствии с двумя постановлениями, и получили ее уже все сотрудники медучреждений, которые на нее претендуют. Однако сами медработники по-прежнему говорят, что обещанные суммы были выше, чем они получили в итоге. Как выяснилось, в распределении этих доплат есть тонкости, так что итоговые суммы действительно могут получиться небольшими, а представители Минздрава путаются в формулировках.

Краевое правительство напомнило, что выплаты за работу с коронавирусными больными регламентируются двумя постановлениями правительства РФ. Из федерального бюджета для выплат медикам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи больным с коронавирусом, Алтайскому краю было выделено более 271 млн рублей, из которых 91,5 млн рублей уже поступило. На фиксированные стимулирующие выплаты работникам медорганизаций Алтайскому краю из федерального бюджета было выделено 179,9 млн рублей.

По первому постановлению выплаты положены лишь тем, кто занят в оказании помощи пациентам с выявленным коронавирусом. Отмечается, что деньги по этому документу выдают именно медработникам, их рассчитывают, исходя из средней зарплаты в Алтайском крае. При этом чиновники опирались на данные по итогам девяти месяцев 2019 года – за этот период средняя зарплата составила 23 413 рублей. Отметим, что по данным официальной статистики Новосибирскстата о средней зарплате в Сибири, сумма по итогам 11 месяцев 2019 года в Алтайском крае составляла 27 123 рублей. С учетом того, что выплаты начисляются в процентах от средней зарплаты, разница в начальных показателях является существенной.

Так, врачам «скорой помощи», поликлиник и отделений выплатили стимулирующие в размере 80 % от средней зарплаты – около 18,7 тысяч рублей. Если бы за среднюю зарплату был взят более свежий показатель государственной статистики, то сумма доплаты составила бы около 21,7 тысяч рублей. Разница в 3 тысячи рублей в Алтайском крае достаточно существенна. Среднему медперсоналу «скорой» было начислено 40 %. В стационаре врачи получают надбавку в 100 % от средней зарплаты, средние медработники – 50 %, младший медперсонал — 30 %.

По второму постановлению деньги могут получить не только медики, но и другие работники медорганизаций, к примеру, водители, а сумма выплат фиксирована. Их размер для всех регионов был обозначен президентом. «Доплаты получают работники скорой помощи: врачи по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и водители — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей в месяц», — утверждается на сайте правительства.

Тем временем некоторые медработники говорят о том, что не видят полного объема обещанных выплат. По их словам, в телевизоре и заявлениях чиновников обещают одни деньги, а выплачивают совсем другие. По мнению медиков, такая ситуация возникла из-за непрозрачности схемы начислений. Как выяснилось, в данном случае следует читать разъяснения к документам.

Так, ранее на странности указали сотрудники медучреждений Бийска. Некоторые из них вместо обещанных десятков тысяч получили лишь 3 тысячи рублей. Однако есть и те, кто получил поощрение больше суммы своей обычной зарплаты. При этом медики указали на некоторые нюансы, которые, кстати, не отражены в пояснении правительства. По их сведениям, часть выплат начисляется пропорционально отработанному времени. К примеру, если контакт с ковидным пациентом был в начале месяца, то выплата у сотрудника «скорой помощи» будет больше. Кроме того, если в апреле у сотрудника госпиталя ставка составила 100 часов, и он в первые сутки своей работы сталкивался с ковидными больными, то получит максимальную надбавку. А если он столкнулся с ними лишь на 50-м часу, то надбавку получит только за половину времени.

Замглавы Минздрава Константин Гордеев пояснил, что по первому постановлению правительства перечень получателей был шире, так как в него входили сотрудники поликлиник, в которых был выявлен коронавирус. «Сегодня в крае за счет средств федерального бюджета по двум постановлениям правительства перечислены средства в 37 медорганизаций для 2089 человек», — заявил чиновник. По данным министерства, к 14 мая выплаты начислены всем работникам, которые на них могут претендовать.

Однако из того же сообщения правительства региона выяснилось, что фактически деньги получило куда меньшее число сотрудников, чем утверждает Гордеев. «В связи с тем, что части специалистов выплаты положены по обоим постановлениям, общее количество работников, которым осуществлены выплаты, — 1241 человек», — фактически исправили замминистра в правительстве. По первой схеме осуществлено 1092 выплаты, по второй – 997, и выходит, что некорректно складывать эти цифры для получения общего числа работников, как сделал Гордеев.

Вместе с тем отмечается, что федеральный Минздрав уже расширил перечень получателей доплат. В связи с этим в ближайшие дни федеральные деньги на эти цели будут перечислены в медучреждения для сотрудников диагностических лабораторий, рентгенологов и инфекционистов.

Также региональное правительство отмечает, что без дополнительных федеральных выплат остаются 180 сотрудников больниц, которые не попали в перечни Минздрава РФ. Стимулирующие для них будут начислены из краевого бюджета на общую сумму около 15 млн рублей.

Как бы то ни было, официоз краевого правительства газета «Алтайская правда» привела комментарий главврача бийской горбольницы №2 Сергея Ковязина. С его слов, 17 специалистов получили зарплаты, которые обрадовали их двукратной и даже трехкратной прибавкой. Заявление о том, что выплаты доведены в полном объеме, сделал и главный врач краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов. В соцсетях между тем все еще появляются заявления о том, что в некоторых случаях суммы оказались не такими большими, как можно было подумать из звучавших обещаний.