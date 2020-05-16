В Армении назвали отношения с Россией блестящими

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что отношения России и страны до сих пор остаются блестящими.

По мнению политика, армяно-российские отношения имеют стратегическую и историческую глубину и контекст. Кроме того, возникающие вопросы оперативно отрабатываются, поэтому взаимоотношения «оттачиваются».

«Моя оценка остается и продолжит оставаться прежней. Блестящие», — сказал Пашинян.

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