В Армении назвали отношения с Россией блестящими

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что отношения России и страны до сих пор остаются блестящими.
По мнению политика, армяно-российские отношения имеют стратегическую и историческую глубину и контекст. Кроме того, возникающие вопросы оперативно отрабатываются, поэтому взаимоотношения «оттачиваются».
«Моя оценка остается и продолжит оставаться прежней. Блестящие», — сказал Пашинян.
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