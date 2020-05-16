РЖД запустят дополнительные «Сапсаны» для соблюдения дистанции между пассажировами

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Скоростной электропоезд ЭВС2-02 «Сапсан», 2014 год

Сергей Коровкин

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в конце мая запустят дополнительные поезда «Сапсан». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая, рассказали в пресс-службе.

Введение дополнительных поездов обусловлено необходимостью соблюдения пассажирами дистанции при рассадке в вагонах, а также повышенным спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом.

В апреле в результате сокращения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД сократили количество «Сапсанов».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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