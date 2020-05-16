Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой

Сердце Степана Джигарханяна вновь свободно. В социальных сетях пасынок народного артиста признался, что расстался с Ольгой Мартыновой. По его словам, разрыв прошел на дружеской ноте.

Пасынок 84-летнего Армена Борисовича уверяет, что расставание с Ольгой прошло без скандалов. По словам Степана Джигарханяна, он не имеет никаких претензий к бывшей возлюбленной. Сейчас мужчина один живет в Лас-Вегасе. «Переход на новые отношения у нас прошел красиво: без мордобоя, без взаимных обвинений, дележки. Битья посуды тоже не было. Мы взрослые люди, поэтому разошлись достойно, с уважением друг к другу», — сообщил родственник народного артиста.

Более того, Степан и Ольга сумели сохранить дружеские отношения. «Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся. Во многом такое общение пошло нам на пользу. Тут нет каких-то подробностей, чтобы их сейчас вся страна обсуждала», — добавил Джигарханян-младший.

К слову, о новом романе Степан пока не задумывается. Как отметил пасынок Армена Борисовича, он больше всего ждет окончания пандемии коронавируса, чтобы возобновить путешествия.

Напомним, Степан Джигарханян и Ольга познакомились на ток-шоу «Пусть говорят». Ради возлюбленной пасынок Армена Борисовича часто прилетал из США в Россию. Однако из-за инфекции COVID-19 они не виделись более трех месяцев. «Мы скучаем, каждый день разговариваем по телефону, но это никогда не заменит личного общения. Честно говоря, я в панике. Потому что вообще не понятно, когда мы с ним теперь увидимся», — делилась Ольга.

Поклонники пары предположили, что именно расстояние стало причиной их разрыва. По мнению многих, тяжело не видеться с любимым человеком так долго. «Степан, вы с Олей красиво смотритесь»; «Сейчас многие вдали от любимых, нужно просто переждать этот момент»; «Так жаль, что вы больше не вместе. Помиритесь!» — написали пользователи Сети.

Фото: Instagram