За два дня снятия ограничений по коронавирусу ТЦ посетили 2,3 млн турок

Глава Ассоциации торговых центров и инвесторов Хусейн Алташ сказал Duvar, что 11 мая, в первый день открытия торговых центров, число посетителей достигло 1,2 млн человек, а на следующий день — 1,1 млн.

Алташ также отметил, что до пандемии среднее число посетителей каждый день приравнивалось к 6,5 млн.

Добавим, что торговые центры открылись, несмотря на критику со стороны комиссии Министерства здравоохранения о том, что для этого пока слишком рано.

Кроме того, по словам Алташа, количество посетителей находится на ожидаемых уровнях.

«Мы прогнозировали, что начнём с 20% (постоянных клиентов — ред.). В конечном итоге мы достигнем 30%, 40% и 50%, а после сентября их число возрастёт до 60% и 70%», — пояснил он.

В ответ на критику в отношении длинных очередей перед торговыми центрами, Алташ заявил, что данное обстоятельство связано не с большим количеством людей, а с контролем безопасности здоровья на входах.

«Поскольку люди соблюдают социальную дистанцию, требуется время чтобы войти и выйти», — сказал глава Ассоциации торговых центров и инвесторов.