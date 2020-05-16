Прокурор Татарстана официально предупредил главу минздрава об ответственности за нарушение прав медработников

Прокурор РТ Илдус Нафиков объявил официальное предостережение министру здравоохранения РТ Марату Садыкову о недопустимости нарушения прав медицинских работников на стимулирующие выплаты. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными: для врачей доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. рублей, для младшего — 25 тыс. рублей. Премии также получат сотрудники скорой.

Сегодня по поручению Нафикова в аппарате прокуратуры открыли круглосуточную горячую линию, куда можно будет сообщить о нарушениях прав медработников. Группа приема обращений граждан станет работать по будням с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (843) 291-19-25. Дежурному прокурору можно звонить по номеру 8 (843) 291−18−81 с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

«По всем фактам нарушения прав медицинских работников будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Обеспечение законности при реализации поручений президента Российской Федерации прокурор республики взял на личный контроль», — заявил Галиев.