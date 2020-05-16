Амнистия убийцы Гранта Динка вполне возможна — NovostiNK — Новости Армении



16 мая 2020, 12:07 — NovostiNK Амнистия убийцы Гранта Динкас учетом внутриполитических и общественных реалий в современной Турции вполне возможна. Подобное мнение выразил NovostiNK декан факультета востоковедения Ереванского государственного университета, тюрколог Рубен Мелконян, комментируя возможность досрочного выхода на свободу убийцы Гранта Динка Огюна Самаста.

Согласно сообщениям турецких СМИ, Самаст может оказаться на свободе через девять месяцев. Отсидевшему почти тринадцать с половиной лет преступнику остался год и девять месяцев отсидки, однако, право на досрочное освобождение дает ему возможность оказаться на свободе за год до окончания назначенного срока.

“Конечно, исключения есть и в Турции. Противники распространения ксенофобии есть и в этой стране. Соответственно, есть и правозащитные организации, которые осудят возможное досрочное освобождение убийцы нашего соотечественника. Однако, их крайне мало, соответственно, влиять на общественное мнение в Турции они неспособны. На него влияет, более того формирует ксенофобская политика Реджепа Эрдогана и его партии “Справедливости и развития”, — подчеркнул тюрколог.

По оценкам Мелконяна, решение о досрочном освобождении Самаста, с учетом внутри турецких реалий, вполне ожидаемо. Еще на стадии подготовки убийства Динка в 2007 году его организаторы просчитали все до малейших мелочей. Преступление совершил несовершеннолетний на тот момент Самаст, что исключило возможность приговорить его к пожизненному заключению. И, как и 13 лет назад сегодня действия турецких судов предельно точно отражают настроения турецкого общества.

“Несмотря на то, что организаторы убийства ДинкаЭрханТунджел и Ясин Хаяль получили пожизненные сроки, я продолжаю оставаться убежденным в том, что реальными организаторами данного преступления были турецкие госструктуры. Как минимум, они имели к нему причастность. Подобные же преступления в Турции практически никогда до конца не раскрываются”, — подытожил тюрколог.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK