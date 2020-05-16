Оперштаб отчитался 38 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией Алтайском крае

В Алтайском крае за последние сутки были выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале, их число второй день остается неизменным: 38 человек. В соседней Республике Алтай в то же время выявили еще шестерых зараженных.

В Алтайском крае инфицированных обнаружили в Барнауле (26 человек), Благовещенском (трое), Тальменском районах (два случая), Славгороде (два человека), Рубцовске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирском, Бурлинском и Тогульском районах (во всех по одному человеку). Таким образом общее число зараженных достигло отметки в 885 человек. Выписаны за весь период почти половина из всех заболевших — 441 пациент, в том числе за прошедшие сутки — 28 человек.

В Республике Алтай в пятницу и субботней ночью сообщили о шестерых зараженных. Сначала оперативный штаб республики отчитался о двух случаях в Горно-Алтайске, а затем еще о четырех: вирус подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, один из которых вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом, у семилетней жительница Майминского района, и у 37-летнего жителя Турочакского района. Таким образом на текущий момент в РА официально подтверждено 75 случаев заражения. 34 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.