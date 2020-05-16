«Санкции Турции в отношении иностранных банков могут дать обратный эффект, поскольку инвесторы напуганы»

Турецкий банковский регулятор отменил приказ об исключении Citigroup, UBS и BNP Paribas через четыре дня после того, как запретил им выходить на местные рынки. Взносы в местные банки были погашены, но расследование будет продолжено, говорится в сообщении.

Этот шаг против тройки банков является последним примером крайне неортодоксальных методов, используемых правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана для защиты лиры после валютного кризиса в 2018 году, утверждается в статье The Financial Times. Теперь он может рисковать дальнейшим оттоком капитала, поскольку инвесторы всё больше нервничают из-за оплошностей.

«Турецкое правительство стало гораздо более жёстким с иностранными банками», — сказал исполнительный директор крупного нью-йоркского финансового учреждения, активно работающего на турецких рынках изданию, пожелав остаться анонимным. Страна «медленно сжигала много мостов», сказал он.

Вместе с тем Турция стремилась защитить лиру с помощью десятков миллиардов долларов валютных резервов Центрального банка, которые сейчас являются отрицательными за вычетом обязательств. Монетарные политики заключили непрозрачные сделки по валютным свопам с государственными банками и в то же время снизили процентные ставки до однозначных цифр с 24% в июле прошлого года, хотя инфляция оставалась выше 10%.

Но на прошлой неделе валюта достигла небывалого минимума – 7,269 лиры за доллар. С тех пор она укрепилась, торгуясь чуть выше 7 лир за доллар поздно вечером во вторник.

Опасения по поводу сокращения валютных резервов Турции, пандемии коронавируса и «доверия к политике» могут означать, что лира упадёт до 8,25 доллара в течение года, говорится в отчёте Goldman Sachs.

Во вторник правительство объявило о более неортодоксальных мерах, на этот раз введя дополнительные налоги в размере до 30% на около 400 импортируемых товаров. Этот шаг должен был стать ещё одной попыткой защитить лиру и справиться с возобновлением исторически высокого дефицита текущего счёта Турции, заявил Тим Эш, старший стратег по развивающимся рынкам компании BlueBay Asset Management в Лондоне.

Меж тем экспорт турецких товаров, таких как автомобили и холодильники, резко сократился после того, как пандемия коронавируса охватила весь земной шар, что привело к блокированию населения, закрытию магазинов и резкому падению потребительского спроса. Производство автомобилей, которое обеспечивает основу продаж Турции за рубежом, упало на 91% в годовом исчислении до 11 тыс. 164 единиц в апреле, сообщила на этой неделе отраслевая группа. Тем временем импорт растёт.

В свою очередь более трети турок в настоящее время опасаются полномасштабного экономического кризиса в стране, сообщает местная исследовательская компания MAK со ссылкой на опрос, проведённый ею среди примерно 5 тыс. 200 человек по всей стране в понедельник, сообщает Diken.

Однако угроза санкций и штрафов в отношении трёх банков не первая в отношении иностранных финансовых институтов, которые Эрдоган регулярно упоминает в своих выступлениях. Эта риторика теперь снова начала обостряться, поскольку Турция изо всех сил пытается справиться с пандемией и защитить лиру.

В прошлом году турецкий регулятор начал расследование против американского инвестиционного банка JPMorgan после того, как тот посоветовал инвесторам сократить курс лиры. Турция также расследовала и возбудила судебные дела против иностранных журналистов по обвинению в манипулировании рынком.

Санкции, наложенные на трёх кредиторов, сделали «ловушку», которая захлопнулась сразу после того, как власти изменили правила, регулирующие манипулирование рынком, цитирует FT одного человека, знакомого с этим процессом.

«Было бы невозможно, чтобы эти банки не требовали некоторого финансирования в лирах в некоторые дни для урегулирования сделок», — указал он. По его словам, эта акция заставила некоторых участников рынка «крайне нервничать».

Ahval