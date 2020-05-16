В Татарстане выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

По его данным, 1 случай COVID-19 в республике завозной, 83 являются контактными. 34 зараженных были госпитализированы, 50 с легкой или бессимптомной формой получают лечение на дому.

Больше всего новых случаев в Казани — 41, в Набережных Челнах — 17, в Азнакаевском, Алькеевском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Пестречинском, Спасском районах по 1 случаю, в Апастовском и Лаишевском — по 3, Зеленодольском — 5, в Мензелинском — 2, Нижнекамском — 4.

Заболевших среди татарстанцев до 18 лет — 1, от 18 до 30 лет — 10, от 30 до 50 — 24, от 50 до 60 — 15, от 60 до 70 — 26, от 70 до 80 — 5, от 80 до 90 — 3, инфицированных старше 90 лет за сутки не зарегистрировано.

Всего по состоянию на 16 мая в Татарстане зарегистрировано 2 148 случаев COVID-19, выписано по выздоровлении 1 108 человек (плюс 102 за сутки).