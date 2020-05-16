Россия начала возвращать из Сербии боровшихся с коронавирусом военных

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Россия начала возвращать военных, помогавших в борьбе с коронавирусом в Сербии. Об этом сообщает Минобороны, передает ТАСС.

Первая колонна из более чем 40 российских военных, работавших в Белграде, готовится к возвращению на родину в субботу, 16 мая. Всего из Сербии вылетит три рейса на самолетах Ил-76 с военнослужащими и четырьмя единицами специальной техники сводного отряда Минобороны. В настоящее время они отправляются из пункта временной дислокации в сербской столице на аэродром «Батайница».

14 мая президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор. Сербский лидер выразил соболезнования Путину в связи с жертвами коронавируса в России. Он понадеялся, что решительные меры российских властей помогут победить распространение инфекции. Также Вучич выразил благодарность российскому лидеру «за выраженную заботу о нашей стране и отправку медицинской помощи».

4 апреля сообщалось, что Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. В Сербию отправились 87 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

По последним данным, в Сербии за все время пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заражения, 225 человек скончались. В России инфицировано более 262 тысяч человек. Общее число зараженных в мире превысило 4,5 миллиона.