США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

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Denis Balibouse/Reuters

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Fox News.

Однако администрация президент США Дональда Трампа готова «рассмотреть» такое решение, если китайские представители увеличат свои взносы.

По данным СМИ, при этом выделенная сумма будет соответствовать той, которую дополнительно выделит Китай.

Соответствующие требования в письме, где говорится о недостатках, но и «огромном потенциале» ВОЗ, были направлены в организацию.

Кроме того, в письме содержится требование провести «независимую оценку» по вопросу происхождения коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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